Les drones impliqués dans l’attaque de dimanche contre la centrale nucléaire de Barakah provenaient tous « du territoire irakien », selon le ministère émirati de la Défense

Les Émirats arabes unis affirment avoir « intercepté avec succès » six drones au cours des dernières 48 heures Les drones impliqués dans l’attaque de dimanche contre la centrale nucléaire de Barakah provenaient tous « du territoire irakien », selon le ministère émirati de la Défense

AA / Istanbul / Serdar Dincel

Les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis ont « détecté et intercepté avec succès six drones hostiles ayant tenté de viser des zones civiles et stratégiques du pays » au cours des dernières 48 heures, ont annoncé mardi les autorités émiraties.

« Les forces de défense aérienne ont réussi à intercepter et neutraliser les cibles hostiles avec un haut niveau de préparation et d’efficacité, sans faire de victimes humaines ni provoquer d’impact sur la sécurité des infrastructures critiques », a indiqué le ministère émirati de la Défense sur la plateforme américaine X.

Concernant l’attaque survenue dimanche contre la centrale nucléaire de Barakah, le ministère a affirmé que le suivi technique et les opérations de surveillance avaient confirmé que les trois drones impliqués — « dont deux ont été neutralisés avec succès, tandis que le troisième a frappé un générateur électrique externe situé hors du périmètre intérieur de la centrale » — ainsi que les drones interceptés par la suite, provenaient tous du territoire irakien.

Les Émirats arabes unis se réservent « le plein droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur souveraineté et leur sécurité nationale, conformément aux lois et conventions internationales », a ajouté le ministère.

Dimanche, les autorités émiraties avaient indiqué qu’un incendie s’était déclaré à proximité de la centrale nucléaire de Barakah, à Abou Dhabi, à la suite d’une attaque de drone.

Ces développements interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales depuis les frappes lancées en février par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Téhéran a riposté par des attaques visant Israël ainsi que des alliés américains dans le Golfe, dont les Émirats arabes unis, parallèlement à la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril sous médiation pakistanaise, mais les discussions menées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. Le président américain Donald Trump a ensuite prolongé la trêve pour une durée indéterminée.

*Traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme