Le montant total des amendes impayées par Telegram pour avoir enfreint la législation russe s'élève à plus de 666 000 dollars

Le Tribunal de Moscou inflige 93 000 de dollars d’amende à Telegram pour contenus extrémistes non supprimés Le montant total des amendes impayées par Telegram pour avoir enfreint la législation russe s'élève à plus de 666 000 dollars

Le tribunal de Moscou a infligé mardi une amende de 7 millions de roubles (environ 93 000 dollars) à l’application de messagerie Telegram pour ne pas avoir supprimé des contenus contenant des appels à des activités extrémistes, a rapporté l’agence de presse d’État russe TASS.

Le montant total des amendes impayées de Telegram atteint désormais près de 50 millions de roubles (environ 666 000 dollars) pour violation des lois russes, a ajouté la même source.

Le régulateur russe des communications, Roskomnadzor, avait annoncé en février qu’il ralentirait Telegram en vertu de la législation fédérale, invoquant le non-respect par la plateforme d’environ 150 000 demandes de suppression de contenus interdits, notamment du matériel pédopornographique et des publications liées à la drogue.

Telegram reste largement utilisé, y compris pour des communications militaires, mais fait face à une pression croissante de la part de Roskomnadzor, le gendarme russe des médias et des communications, concernant la localisation des données et les réglementations antiterroristes.

Le 10 février, Roskomnadzor a indiqué que Telegram continuait d’enfreindre la législation russe et a averti que les efforts visant à restreindre ses activités se poursuivraient.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani