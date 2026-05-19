Les autorités togolaises ont annoncé, lundi à Lomé, la suppression de l’obligation de visa pour les ressortissants des États africains détenteurs d’un passeport national valide, selon un communiqué

Le Togo exempte de visa les ressortissants africains, pour les séjours jusqu’à 30 jours Les autorités togolaises ont annoncé, lundi à Lomé, la suppression de l’obligation de visa pour les ressortissants des États africains détenteurs d’un passeport national valide, selon un communiqué

AA / Istanbul

Le gouvernement du Togo a officialisé, à travers un communiqué signé du ministre de la sécurité, le Colonel Calixte Batossie Madjoulba, la mise en place d’une « exemption de visa d’entrée » pour tous les ressortissants des États africains disposant d’un passeport national en cours de validité.

Selon le texte rendu public le 18 mai 2026 à Lomé, la mesure permet un séjour « maximal de 30 jours » sans visa sur le territoire togolais. Elle est présentée comme une décision visant à « promouvoir l’intégration africaine » et à renforcer la libre circulation des personnes sur le continent.

Le communiqué indique notamment que les visiteurs doivent effectuer une « déclaration de voyage » en ligne au moins 24 heures avant l’arrivée, via la plateforme officielle afin d’obtenir un « bordereau de voyage » à présenter aux postes frontaliers.

Le ministère rappelle également que la mesure ne dispense pas du respect des règles d’immigration, de sécurité et de santé publique, et qu’elle n’exclut pas l’application des dispositions relatives au séjour irrégulier ou à l’entrée non conforme.

Selon le texte, le ministre de la sécurité souligne que cette réforme s’inscrit dans « la dynamique d’ouverture, de modernisation et d’attractivité » portée par les autorités togolaises.

Le gouvernement affirme vouloir faire du Togo un « hub régional de services, d’affaires, de culture et d’échanges humains au cœur de l’Afrique », tout en réaffirmant un attachement aux « idéaux panafricains » et à la coopération continentale.

Le ministère de la sécurité précise que les administrations concernées sont instruites pour assurer l’application effective de la mesure sur l’ensemble des points d’entrée du pays.

Aucune durée de transition ni calendrier complémentaire n’a, à ce stade, été annoncé concernant d’éventuels ajustements techniques de la plateforme de déclaration de voyage.