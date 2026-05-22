« Je comprends que l’OTAN soit précieuse pour l’Europe, et elle doit l’être. Mais elle doit aussi être précieuse pour les États-Unis », déclare le chef de la diplomatie américaine

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio affirme que l’OTAN doit aussi être utile aux États-Unis « Je comprends que l’OTAN soit précieuse pour l’Europe, et elle doit l’être. Mais elle doit aussi être précieuse pour les États-Unis », déclare le chef de la diplomatie américaine

AA / Washington / Diyar Guldogan

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré vendredi que le soutien continu des États-Unis à l’OTAN dépendait de la capacité de l’Alliance à offrir une valeur stratégique claire à Washington.

" Il n’y a jamais eu de période dans la politique américaine sans débat sur ce que devrait être notre présence et notre contribution à l’OTAN, et cela dépend toujours de la valeur que l’OTAN représente pour les États-Unis. Je comprends que l’OTAN soit précieuse pour l’Europe, et elle doit l’être. Mais elle doit aussi être précieuse pour les États-Unis”, a déclaré Rubio à des journalistes en marge du sommet des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN en Suède.

Rubio a indiqué que l’objectif était de disposer d’une OTAN « plus forte ».

Les États-Unis réévaluent « constamment » leur présence militaire à travers le monde, a-t-il ajouté, précisant que « tout cela relève d’un travail technique effectué par des responsables militaires. Ce ne sont pas des décisions politiques ».

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani