Le secrétaire d’État américain affirme que l’Iran est « sérieux » au sujet d’un accord

AA / Washington / Rabia Iclal Turan

Ainsi, l’Iran est « sérieux » quant à la conclusion d’un accord avec les États-Unis, mais tout compromis devra impérativement empêcher le pays de se doter de l’arme nucléaire, a déclaré lundi le secrétaire d’État américain Marco Rubio.

Dans ce contexte, « je pense qu’ils sont sérieux dans leur volonté de sortir de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent », a affirmé Rubio lors d’un entretien accordé à Fox News.

Par ailleurs, il a mis en avant la dégradation des conditions économiques en Iran, évoquant notamment l’inflation, les difficultés à verser les salaires ainsi que le maintien des sanctions. « Tous les problèmes auxquels l’Iran était confronté avant le début de ce conflit sont toujours présents, et la plupart se sont aggravés », a-t-il souligné.

Dans le même esprit, il a insisté : « Nous devons veiller à ce que tout accord conclu empêche définitivement l’Iran de se lancer à tout moment dans une course vers l’arme nucléaire. »

Ces déclarations interviennent alors que des informations médiatiques évoquent une proposition iranienne visant à rouvrir le détroit d’Ormuz en échange de la levée du blocus américain et de la fin de la guerre, tout en reportant à plus tard les négociations élargies sur son programme nucléaire.

Interrogé sur l’affirmation de Téhéran selon laquelle le détroit d’Ormuz serait ouvert, Rubio a répondu : « Les détroits sont ouverts, à condition de se coordonner avec l’Iran, d’obtenir notre permission, sinon nous vous ferons exploser et vous devrez payer. Ce n’est pas une ouverture des détroits. »

Il a ajouté : « Il s’agit de voies navigables internationales. Ils ne peuvent pas normaliser, et nous ne pouvons pas tolérer, un système dans lequel les Iraniens décident qui peut utiliser une voie maritime internationale et combien il faut payer pour y accéder. »

Dans ce cadre, l’Iran et les États-Unis ont tenu des discussions à Islamabad le 11 avril, sans parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février.

Ces négociations faisaient suite à un cessez-le-feu de deux semaines négocié par le Pakistan le 8 avril, puis prolongé par le président américain Donald Trump.

Dans la foulée, Trump a annulé un déplacement prévu ce week-end au Pakistan de ses émissaires spéciaux, Steve Witkoff et Jared Kushner.

Toutefois, des efforts se poursuivent pour organiser un nouveau cycle de discussions, malgré des points de blocage majeurs, notamment le détroit d’Ormuz, le blocus américain des ports iraniens et l’avenir du programme nucléaire de Téhéran.

Enfin, environ 20 % de l’approvisionnement mondial en pétrole transite chaque jour par ce passage stratégique, et l’insécurité croissante a entraîné une hausse des prix du pétrole ainsi que des coûts de transport maritime et d’assurance.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba