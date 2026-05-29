Le Royaume-Uni va utiliser l’IA pour repérer les migrants adultes se déclarant mineurs

AA/Birmingham/Mehmet Solmaz

Le Royaume-Uni va recourir à l’intelligence artificielle pour estimer l’âge des demandeurs d’asile à partir de l’année prochaine, afin d’identifier les adultes se faisant passer pour des mineurs à la frontière, une initiative qui suscite toutefois de vives critiques de la part d’organisations de défense des droits humains et de travailleurs sociaux.

Selon le ministère de l’Intérieur, cette technologie d’analyse faciale évaluera des photographies prises lors des procédures afin d’aider les agents à déterminer si les migrants déclarant avoir moins de 18 ans sont réellement des enfants.

Développé dans le cadre d’un contrat de 322 000 livres (environ 432 000 dollars) attribué au fournisseur informatique Akhter Computers, le système doit encore être testé avant un déploiement prévu à la mi-2027.

Le gouvernement assure que les premiers essais montrent des performances et une précision « prometteuses » et estime que cet outil permettra de limiter les abus du système d’asile.

Le ministre de la Sécurité aux frontières et de l’Asile, Alex Norris, a déclaré que des migrants adultes faisant de fausses déclarations d’âge avaient « exploité le système et détourné une aide essentielle destinée aux enfants en danger ».

Le dispositif doit être expérimenté sur des cas réels au centre de traitement Western Jet Foil à Douvres dès l’année prochaine, où les autorités procèdent déjà à des vérifications d’âge à partir de documents, de l’apparence et d’entretiens.

Mais le projet suscite des inquiétudes au sein des organisations de défense des droits humains et des associations professionnelles.

L'organisation non gouvernementale internationale de défense des droits humains Human Rights Watch estime notamment que cette approche n’a pas fait ses preuves et qu’elle risque de fragiliser la protection des enfants vulnérables.

Cette initiative intervient alors qu’un rapport d’inspection gouvernemental appelle à améliorer la formation, le partage de données et la coopération avec les acteurs externes dans le système d’évaluation de l’âge du ministère de l’Intérieur.

Le rapport met également en garde contre les erreurs possibles du système actuel, où des adultes peuvent être considérés comme mineurs et des enfants classés à tort comme adultes, créant des risques « significatifs » pour leur protection.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir