La mort d’Amal Khalil porte à 27 le nombre de journalistes tués au Liban depuis le 2 mars

Le Royaume-Uni et la Finlande condamnent les attaques israéliennes ‘inacceptables’ contre des journalistes au Liban La mort d’Amal Khalil porte à 27 le nombre de journalistes tués au Liban depuis le 2 mars

AA / Birmingham / Mehmet Solmaz

Le Royaume-Uni et la Finlande ont condamné samedi les attaques visant les journalistes et les professionnels des médias au Liban, appelant à des mesures urgentes pour garantir leur sécurité.

Dans un communiqué, les deux pays, agissant en tant que coprésidents de la Media Freedom Coalition, ont souligné que les journalistes jouent un rôle vital pour révéler la réalité de la guerre et doivent être protégés.

« Les journalistes et les professionnels des médias jouent un rôle essentiel en mettant en lumière la réalité dévastatrice de la guerre. Les attaques contre des journalistes au Liban, y compris la mort de la journaliste Amal Khalil tuée lors d’une frappe israélienne le 22 avril, sont inacceptables », ont-ils déclaré.

« En tant que coprésidents de la Media Freedom Coalition, le Royaume-Uni et la Finlande condamnent fermement toute violence dirigée contre les journalistes et les professionnels des médias », ajoute le communiqué.

Ils ont exhorté toutes les parties, y compris les autorités israéliennes, à veiller à ce que les professionnels des médias au Liban puissent travailler librement et en toute sécurité.

« Nous appelons les autorités israéliennes et toutes les autres parties à tout mettre en œuvre pour garantir que les professionnels des médias au Liban puissent exercer leur travail librement et en toute sécurité », ont-ils insisté.

Cette déclaration intervient alors que le Syndicat des rédacteurs de presse libanais a rapporté qu’au moins 27 journalistes et professionnels des médias ont été tués dans des attaques israéliennes au Liban depuis le 2 mars, et que de nombreux autres ont été blessés.

Le syndicat a précisé que la journaliste Amal Khalil a été tuée lors d’une frappe israélienne mercredi dans la ville de Tayri, dans le sud du pays, tandis que sa collègue Zeinab Faraj a été blessée. Il a ajouté que Khalil avait déjà reçu des menaces de mort de la part de l’armée israélienne.

« Avec sa mort, le nombre de journalistes et de professionnels des médias tués atteint 27, en plus d’un grand nombre de blessés », a déclaré le syndicat. Il a condamné ce qu’il décrit comme une cible délibérée des journalistes par Israël et a appelé les organisations de presse internationales et arabes à soutenir les professionnels des médias libanais.

Selon l’agence de presse officielle libanaise, les forces israéliennes ont empêché les équipes de secours d’atteindre les journalistes blessés lors de l’attaque et ont ciblé les routes reliant Tayri et les zones avoisinantes pour bloquer l’accès aux secours.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz