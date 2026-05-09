Le HMS Dragon sera prépositionné dans la région en vue d’une éventuelle opération menée par le Royaume-Uni et la France pour sécuriser le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz

Le Royaume-Uni envoie un navire de guerre au Moyen-Orient pour une possible mission dans le détroit d’Ormuz Le HMS Dragon sera prépositionné dans la région en vue d’une éventuelle opération menée par le Royaume-Uni et la France pour sécuriser le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz

AA / Istanbul / Necva Tastan Sevinc

Le Royaume-Uni déploie un navire de guerre de la Royal Navy au Moyen-Orient en préparation d’une éventuelle mission multinationale visant à protéger le transport maritime commercial dans le détroit d’Ormuz, a annoncé samedi le ministère britannique de la Défense.

Le HMS Dragon, un destroyer de type 45 jusque-là déployé en Méditerranée orientale près de Chypre, sera « prépositionné » dans la région et prêt à rejoindre une initiative maritime menée conjointement par le Royaume-Uni et la France lorsque les conditions permettront une opération dans le détroit d’Ormuz, selon plusieurs médias britanniques citant un porte-parole du ministère.

Cette mission envisagée, soutenue par le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron, vise à garantir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz.

« Nous pouvons confirmer que le HMS Dragon sera déployé au Moyen-Orient afin d’être prépositionné en vue d’une future mission multinationale destinée à protéger le transport maritime international lorsque les conditions permettront un transit dans le détroit d’Ormuz », a déclaré le porte-parole.

« Le prépositionnement du HMS Dragon s’inscrit dans une planification prudente afin de garantir que le Royaume-Uni soit prêt, dans le cadre d’une coalition multinationale codirigée avec la France, à sécuriser le détroit lorsque les conditions le permettront », a-t-il ajouté.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis les frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, entraînant des représailles de Téhéran contre Israël ainsi que contre des alliés américains du Golfe, et provoquant également la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, mais les discussions organisées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable.

La trêve a ensuite été prolongée par Donald Trump sans échéance précise, ouvrant la voie à des efforts diplomatiques en vue d’une solution permanente au conflit.

Depuis le 13 avril, les États-Unis appliquent un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans cette voie navigable.

Mardi, Donald Trump a annoncé que l’armée américaine suspendrait temporairement « Project Freedom » afin de rétablir la liberté de navigation pour les navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz, tout en précisant que le blocus américain resterait « pleinement en vigueur ».

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir