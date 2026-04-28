Le Foreign Office a estimé que le message était « inacceptable et incitant à la violence », tandis que l’Iran a évoqué un texte issu de la poésie historique dont la formulation est contestée

Le Royaume-Uni convoque l’ambassadeur iranien pour une publication Telegram « inacceptable et incendiaire » Le Foreign Office a estimé que le message était « inacceptable et incitant à la violence », tandis que l’Iran a évoqué un texte issu de la poésie historique dont la formulation est contestée

AA / Birmingham – Angleterre / Mehmet Solmaz

Le gouvernement britannique a convoqué mardi l’ambassadeur d’Iran à Londres après des activités sur les réseaux sociaux jugées « inacceptables et incendiaires » de la part de l’ambassade iranienne, une décision qui marque une escalade des tensions entre les deux pays.

La mesure a été annoncée par le Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, qui a indiqué que le ministre pour le Moyen-Orient, Hamish Falconer, avait convoqué le représentant de l'Iran en réponse à de récentes communications en ligne.

Des responsables ont précisé que l’ambassadeur avait été informé que ces publications étaient « totalement inacceptables » et qu’il avait été averti que l’ambassade devait cesser toute communication pouvant être interprétée comme une incitation à la violence au Royaume-Uni ou à l’international.

Cette réaction diplomatique fait suite à une publication sur Telegram attribuée à des responsables iraniens, contenant un message appelant à participer à une campagne présentée autour du devoir national et du sacrifice.

Le message indiquait « Tous les enfants courageux et distingués d’Iran sont invités à participer consciemment et à s’inscrire dans cette campagne, ajoutant une nouvelle page d’or au livre des honneurs de cette terre ancienne et démontrant que leurs cœurs sont liés à la dignité et à la grandeur de leur patrie. »

Il ajoutait également « Que nous donnions tous, chacun d’entre nous, nos vies au combat. Plutôt que de livrer notre pays à l’ennemi », selon le message.

Le texte s’appuyait aussi sur des images issues du Livre des Rois, l’épopée poétique persane de Ferdowsi, considérée comme une œuvre fondatrice de la littérature iranienne.

Les autorités britanniques ont estimé que la formulation et la diffusion de ce message étaient inappropriées et soulevaient des préoccupations concernant une possible incitation à la violence.

Le Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth a réaffirmé que « la protection de la sécurité nationale reste notre priorité absolue » et a indiqué qu’il prendrait « toutes les mesures nécessaires » pour protéger le public britannique.

L’Iran n’a pas encore réagi publiquement à cette convocation.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz