« Mes ministres présenteront des projets de loi afin de tirer parti de nouvelles opportunités commerciales, notamment un texte visant à renforcer les liens avec l’Union européenne », déclare le roi Charles

Le roi Charles alerte sur un monde « de plus en plus dangereux » et annonce un renforcement des liens avec l’UE « Mes ministres présenteront des projets de loi afin de tirer parti de nouvelles opportunités commerciales, notamment un texte visant à renforcer les liens avec l’Union européenne », déclare le roi Charles

AA / Londres / Burak Bir

Le roi Charles III a déclaré mercredi que le Royaume-Uni est confronté à des risques croissants dans un « monde de plus en plus dangereux et instable », citant le conflit au Moyen-Orient comme exemple récent.

« Un monde de plus en plus dangereux et instable menace le Royaume-Uni, le conflit au Moyen-Orient en étant l’exemple le plus récent », a déclaré Charles lors de son discours d’ouverture de la session parlementaire.

Il a souligné que chaque aspect de la sécurité énergétique, de la défense et de l’économie du pays « sera mis à l’épreuve ».

« Mes ministres prendront des décisions visant à protéger la sécurité énergétique, la défense et la sécurité économique du Royaume-Uni », a-t-il ajouté.

Charles a également indiqué que le gouvernement prendra de nouvelles mesures pour renforcer les relations avec l’Union européenne.

« Mes ministres présenteront des textes législatifs afin de tirer parti de nouvelles opportunités commerciales, notamment un projet de loi visant à renforcer les liens avec l’Union européenne. »

Il a poursuivi en affirmant que le gouvernement cherchera aussi à améliorer les relations avec les partenaires européens, « une étape essentielle pour renforcer la sécurité européenne ».

« Il continuera à promouvoir une paix durable au Moyen-Orient et la solution à deux États en Israël et en Palestine », a-t-il déclaré.

Charles a ajouté que la sécurité énergétique du pays nécessite des investissements et des réformes à long terme, « comme le démontrent les événements récents au Moyen-Orient ».

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani