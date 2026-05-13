Le roi Charles alerte sur un monde « de plus en plus dangereux » et annonce un renforcement des liens avec l’UE

Burak Bir
13 Mai 2026•Mise à jour: 13 Mai 2026
AA / Londres / Burak Bir
Le roi Charles III a déclaré mercredi que le Royaume-Uni est confronté à des risques croissants dans un « monde de plus en plus dangereux et instable », citant le conflit au Moyen-Orient comme exemple récent.
« Un monde de plus en plus dangereux et instable menace le Royaume-Uni, le conflit au Moyen-Orient en étant l’exemple le plus récent », a déclaré Charles lors de son discours d’ouverture de la session parlementaire.
Il a souligné que chaque aspect de la sécurité énergétique, de la défense et de l’économie du pays « sera mis à l’épreuve ».
« Mes ministres prendront des décisions visant à protéger la sécurité énergétique, la défense et la sécurité économique du Royaume-Uni », a-t-il ajouté.
Charles a également indiqué que le gouvernement prendra de nouvelles mesures pour renforcer les relations avec l’Union européenne.
« Mes ministres présenteront des textes législatifs afin de tirer parti de nouvelles opportunités commerciales, notamment un projet de loi visant à renforcer les liens avec l’Union européenne. »
Il a poursuivi en affirmant que le gouvernement cherchera aussi à améliorer les relations avec les partenaires européens, « une étape essentielle pour renforcer la sécurité européenne ».
« Il continuera à promouvoir une paix durable au Moyen-Orient et la solution à deux États en Israël et en Palestine », a-t-il déclaré.
Charles a ajouté que la sécurité énergétique du pays nécessite des investissements et des réformes à long terme, « comme le démontrent les événements récents au Moyen-Orient ».
*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani