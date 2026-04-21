« Nous soutenons la prolongation du cessez-le-feu jusqu’à ce qu’une solution pacifique soit trouvée », déclare le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, soulignant que « le retour des hostilités n’est dans l’intérêt de personne »

Le Qatar soutient une prolongation de la trêve entre les États-Unis et l’Iran si aucun accord n’est trouvé à Islamabad « Nous soutenons la prolongation du cessez-le-feu jusqu’à ce qu’une solution pacifique soit trouvée », déclare le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, soulignant que « le retour des hostilités n’est dans l’intérêt de personne »

AA / Istanbul / Hussien Elkabany

Le Qatar a déclaré ce mardi qu’il soutient une prolongation du cessez-le-feu en cours entre les États-Unis et l’Iran si les discussions médiées par le Pakistan n’aboutissent pas à un accord entre les deux parties.

« Nous soutenons la prolongation du cessez-le-feu jusqu’à ce qu’une solution pacifique soit trouvée », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Majed al-Ansari lors d’une conférence de presse à Doha.

« Le retour des hostilités n’est dans l’intérêt de personne et étoufferait l’économie mondiale », a-t-il averti.

Le porte-parole a exprimé le soutien du Qatar aux efforts de médiation pakistanais, précisant que Doha est en contact avec plusieurs parties et suit de près la situation.

Il a démenti que les pays du Golfe soient exclus des développements régionaux en cours.

La situation dans le détroit d’Ormuz a rendu la crise mondiale, a déclaré Ansari.

« Nous travaillons avec tous nos partenaires pour rétablir le détroit dans son état antérieur. »

Le porte-parole a également exhorté Téhéran à « engager la communication pour une résolution pacifique », appelant à un retour à la table des négociations.

Le 2 mars, Téhéran a annoncé des restrictions sur la navigation dans le détroit, vital pour les exportations de pétrole et de gaz, quelques jours après des frappes conjointes des États-Unis et d’Israël contre l’Iran le 28 février.

Le Pakistan a accueilli des discussions entre les États-Unis et l’Iran les 11 et 12 avril après avoir facilité un cessez-le-feu de 14 jours le 8 avril, qui doit expirer mercredi soir, heure de Washington.

Des efforts pour un nouveau cycle de négociations sont en cours, bien que l’incertitude demeure.

Le président américain Donald Trump affirme qu’il est « très peu probable » de prolonger le cessez-le-feu, ajoutant que le détroit d’Ormuz restera bloqué jusqu’à la conclusion d’un accord.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz