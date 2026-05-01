Les activités maritimes reprendront intégralement 24h/24 pour tous les types de navires à partir de samedi à minuit, selon le ministère qatari des Transports

Le Qatar reprend pleinement ses activités de navigation maritime après les perturbations liées à la guerre Les activités maritimes reprendront intégralement 24h/24 pour tous les types de navires à partir de samedi à minuit, selon le ministère qatari des Transports

AA / Istanbul / Mohammed Al Ragawi

Le ministère qatari des Transports a annoncé vendredi la reprise complète des activités de navigation maritime à partir de samedi, après une période de réouverture partielle consécutive à une fermeture liée à la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que les activités maritimes reprendront intégralement 24 heures sur 24 pour tous les types de navires à compter du samedi 2 mai à 00h00 (heure locale).

Le ministère a précisé que les opérations maritimes avaient repris partiellement le 12 avril, de 6h00 à 18h00, après une réouverture progressive entamée le 30 mars, à la suite d’une suspension « temporaire » décidée le 28 février à titre de précaution pour garantir la sécurité publique dans le contexte du déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, entraînant des représailles de Téhéran contre les alliés américains dans le Golfe ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu a été annoncé le 8 avril sous médiation pakistanaise, suivi de pourparlers à Islamabad les 11 et 12 avril, sans qu’un accord ne puisse être trouvé.

Le président américain Donald Trump a ensuite prolongé unilatéralement la trêve, sans fixer de nouveau calendrier, à la demande du Pakistan.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani