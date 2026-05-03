Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue iranien Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, le cheikh Mohammed ben Abderrahmane Al Thani, a rappelé que la liberté de navigation est un principe « bien établi et non négociable »

Le Qatar appelle à une réponse positive aux efforts de médiation visant à mettre fin à la crise au Moyen-Orient Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue iranien Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, le cheikh Mohammed ben Abderrahmane Al Thani, a rappelé que la liberté de navigation est un principe « bien établi et non négociable »

AA/Istanbul/ Mohammed Hamood Ali Al Ragawi

Le Qatar a appelé dimanche à une réponse positive aux efforts de médiation visant à mettre fin pacifiquement à la crise au Moyen-Orient, estimant que cela pourrait créer des conditions favorables aux progrès des négociations entre les États-Unis et l’Iran et réduire le risque d’escalade régionale, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue iranien Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, le cheikh Mohammed ben Abderrahmane Al Thani, a également souligné que la liberté de navigation constitue un principe « établi et non négociable », ajoutant que la fermeture du détroit d’Ormuz ou son utilisation comme « instrument de chantage ne ferait qu’aggraver la crise et compromettre les intérêts vitaux des pays de la région ».

Le cheikh Mohammed a été informé de l’état des négociations en cours entre les États-Unis et l’Iran, de leurs dernières évolutions ainsi que de l’activité diplomatique actuelle autour de ce dossier.

Il a mis en garde contre les « répercussions négatives potentielles » sur les approvisionnements mondiaux en énergie et en denrées alimentaires, ainsi que sur la stabilité des marchés et des chaînes d’approvisionnement.

Le cheikh Mohammed, également Premier ministre, a insisté sur la nécessité de respecter les dispositions du droit international et de la Charte des Nations unies, de privilégier les intérêts de la région et de ses populations, afin de renforcer la sécurité et la stabilité régionales et internationales, et de soutenir les efforts de désescalade.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, provoquant des représailles de Téhéran contre des alliés américains dans le Golfe et la fermeture du détroit d’Ormuz, une voie stratégique pour le pétrole et le gaz mondiaux.

Un cessez-le-feu a été annoncé le 8 avril sous médiation pakistanaise, suivi de discussions à Islamabad le 11 avril, sans qu’un accord ne soit trouvé. Si la trêve est globalement respectée, les efforts pour mettre fin durablement au conflit se poursuivent.

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi ne pas être satisfait de la dernière proposition de cessez-le-feu iranienne, affirmant que Téhéran formule des demandes qu’il ne peut accepter.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir