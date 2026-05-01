Une action collective est prévue le 3 juin, le syndicat affirmant que la réforme envisagée affaiblirait la sécurité de l’emploi

Le principal syndicat du Portugal appelle à une grève générale pour protester contre la réforme du travail Une action collective est prévue le 3 juin, le syndicat affirmant que la réforme envisagée affaiblirait la sécurité de l’emploi

AA / Espagne / Alyssa McMurtry

Le plus grand syndicat portugais a appelé vendredi à une grève générale le 3 juin pour protester contre les réformes prévues du travail.

La Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) a annoncé la grève à l’occasion de la Journée internationale des travailleurs, son secrétaire général Tiago Oliveira exhortant les salariés à se mobiliser contre ce qu’il a qualifié de « paquet de mesures nuisible ».

« Nous organiserons une grande grève générale », a déclaré Oliveira à la chaîne publique RTP Noticias.

« Nous poursuivrons cette voie de protestation, mais aussi de lutte pour une vie meilleure, en exigeant le retrait du paquet de réformes du travail. »

Les réformes prévues, approuvées sous forme de projet l’an dernier par le gouvernement minoritaire de centre-droit du Portugal, visent à moderniser le code du travail et à répondre à des défis de productivité de longue date.

Cependant, les syndicats estiment que ces mesures affaibliraient les protections des travailleurs en élargissant le recours à la sous-traitance, en limitant la rémunération des heures supplémentaires, en facilitant les licenciements et en portant atteinte au droit de grève.

Les propositions ont déjà suscité une forte opposition. En décembre, les syndicats ont organisé la première grève générale du pays depuis plus d’une décennie, accusant le gouvernement de favoriser les employeurs alors que le coût de la vie pour les travailleurs augmente. De grandes manifestations ont également eu lieu ces dernières semaines, rassemblant des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Lisbonne.

Oliveira a indiqué que les réformes n’avaient pas changé de manière significative malgré des mois de critiques, avertissant qu’elles accroîtraient l’insécurité de l’emploi.

Par ailleurs, l’Union générale des travailleurs (UGT) a adopté une approche plus prudente, indiquant qu’elle n’avait pas encore décidé de rejoindre la grève, alors que les négociations avec le gouvernement se poursuivent.

Le secrétaire général de l’UGT, Mario Mourao, a déclaré à RTP qu’une action de protestation avait été écartée pour le moment, mais que le syndicat évaluerait d’abord l’issue des prochains pourparlers.

« Nous sommes encore loin d’un accord », a-t-il déclaré, ajoutant que le syndicat continuerait à s’engager à la fois dans les négociations et au parlement.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz