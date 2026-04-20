« La guerre n’a pas apporté la paix. Le blocus n’a pas garanti la sécurité. L’occupation n’a pas apporté la stabilité », a déclaré Mohammad Mustafa, lors de la 9e réunion de l’« Alliance mondiale pour la solution à deux États »

Le Premier ministre palestinien Mohammad Mustafa appelle à une « intervention urgente et ferme » contre Israël « La guerre n’a pas apporté la paix. Le blocus n’a pas garanti la sécurité. L’occupation n’a pas apporté la stabilité », a déclaré Mohammad Mustafa, lors de la 9e réunion de l’« Alliance mondiale pour la solution à deux États »

AA / Ankara

Le Premier ministre palestinien Mohammad Mustafa a appelé à une intervention « urgente et ferme » contre les actions illégales d’Israël dans les domaines sécuritaire, économique et financier.

S’exprimant à Bruxelles, lors de la 9e réunion de l’« Alliance mondiale pour la solution à deux États », aux côtés du chef de la diplomatie belge Maxime Prévot et de la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, Mohammad Mustafa a insisté sur la nécessité d’agir face aux violations israéliennes.

Maxime Prévot a indiqué que 60 pays participaient à la réunion, soulignant que le conflit israélo-palestinien dépasse le cadre régional et affecte l’ensemble de la communauté internationale. Il a affirmé que la solution à deux États constitue « un objectif réel » et non « un idéal irréaliste ».

De son côté, Kaja Kallas a rappelé que l’Union européenne avait à plusieurs reprises condamné les actions unilatérales d’Israël, appelant à la levée des restrictions, notamment dans les domaines de la santé et des échanges commerciaux.

« La guerre n’a pas apporté la paix. Le blocus n’a pas garanti la sécurité. L’occupation n’a pas apporté la stabilité », a déclaré Mohammad Mustafa, ajoutant que les déplacements forcés et l’annexion ne permettront pas une coexistence durable.

Il a réaffirmé que Gaza fait partie intégrante de la Palestine et évoqué la création d’un comité de coordination pour l’aide aux Palestiniens.

Selon lui, la stabilisation de Gaza passe par un cadre sécuritaire global reposant sur « un seul État, un seul gouvernement, une seule loi », incluant le désarmement progressif des groupes armés et un retrait total d’Israël de l’enclave.

Le Premier ministre palestinien a également dénoncé la situation en Cisjordanie, accusant Israël de violations du droit international et des droits humains compromettant la viabilité de la solution à deux États.

Il a insisté sur la protection urgente des civils palestiniens et appelé au renforcement des mécanismes internationaux, y compris sur la question du désarmement des colons israéliens.

« Une paix durable ne peut être obtenue sans la reconnaissance de l’État palestinien », a-t-il conclu, appelant la communauté internationale à mettre fin au conflit « de manière juste et définitive », sur la base du droit international.

*Traduit du turc par Ben Amed Azize Zougmore