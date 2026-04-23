Le Premier ministre libanais affirme que le ciblage des journalistes par Israël constitue des « crimes de guerre »

Tarek Chouiref
23 Avril 2026•Mise à jour: 23 Avril 2026
AA / Istanbul / Tarek Chouiref
Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a déclaré tôt jeudi que le ciblage des journalistes par Israël constitue des « crimes de guerre », condamnant ce qu’il a décrit comme un schéma systématique d’attaques dans le sud du Liban.
Il a affirmé que le fait de viser des journalistes, d’entraver l’accès des équipes de secours et de frapper à nouveau les mêmes sites après leur arrivée constitue des « crimes de guerre manifestes ».
De plus, il a ajouté que les attaques contre des journalistes dans le sud du Liban, alors qu’ils exercent leurs fonctions professionnelles, ne sont plus des incidents isolés, mais s’inscrivent désormais dans un « schéma documenté » en violation du droit et des normes internationales.
« Le Liban ne ménagera aucun effort pour poursuivre ces crimes devant les instances internationales compétentes », a-t-il déclaré.
La journaliste Amal Khalil a été tuée mercredi lors d’une frappe israélienne alors qu’elle était en service, selon la Croix-Rouge.
Dans ce contexte, l’Agence nationale de l’information libanaise a indiqué que les forces israéliennes ont assiégé Khalil ainsi que la journaliste Zeinab Faraj, empêchant la Croix-Rouge et l’armée libanaise de leur porter secours.
Quant à Faraj, elle a été secourue blessée et transférée à l’hôpital ; son état est jugé stable après une opération à la tête. Elle souffrirait également d’une fracture à la jambe.
Au total, plus de 2 200 personnes ont été tuées et plus d’un million déplacées en raison de l’intensification des attaques israéliennes contre le Liban depuis le 2 mars, peu après le début de la guerre avec l’Iran.
Enfin, les frappes se poursuivent malgré un cessez-le-feu de dix jours, négocié sous médiation américaine et entré en vigueur le 16 avril.
* Traduit de l'anglais par Adama Bamba