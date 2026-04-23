Nawaf Salam condamne la mort de la journaliste Amal Khalil et dénonce un schéma d’attaques désormais documenté

Le Premier ministre libanais affirme que le ciblage des journalistes par Israël constitue des « crimes de guerre » Nawaf Salam condamne la mort de la journaliste Amal Khalil et dénonce un schéma d’attaques désormais documenté

AA / Istanbul / Tarek Chouiref

Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a déclaré tôt jeudi que le ciblage des journalistes par Israël constitue des « crimes de guerre », condamnant ce qu’il a décrit comme un schéma systématique d’attaques dans le sud du Liban.

Il a affirmé que le fait de viser des journalistes, d’entraver l’accès des équipes de secours et de frapper à nouveau les mêmes sites après leur arrivée constitue des « crimes de guerre manifestes ».

De plus, il a ajouté que les attaques contre des journalistes dans le sud du Liban, alors qu’ils exercent leurs fonctions professionnelles, ne sont plus des incidents isolés, mais s’inscrivent désormais dans un « schéma documenté » en violation du droit et des normes internationales.

« Le Liban ne ménagera aucun effort pour poursuivre ces crimes devant les instances internationales compétentes », a-t-il déclaré.

La journaliste Amal Khalil a été tuée mercredi lors d’une frappe israélienne alors qu’elle était en service, selon la Croix-Rouge.

Dans ce contexte, l’Agence nationale de l’information libanaise a indiqué que les forces israéliennes ont assiégé Khalil ainsi que la journaliste Zeinab Faraj, empêchant la Croix-Rouge et l’armée libanaise de leur porter secours.

Quant à Faraj, elle a été secourue blessée et transférée à l’hôpital ; son état est jugé stable après une opération à la tête. Elle souffrirait également d’une fracture à la jambe.

Au total, plus de 2 200 personnes ont été tuées et plus d’un million déplacées en raison de l’intensification des attaques israéliennes contre le Liban depuis le 2 mars, peu après le début de la guerre avec l’Iran.

Enfin, les frappes se poursuivent malgré un cessez-le-feu de dix jours, négocié sous médiation américaine et entré en vigueur le 16 avril.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba