Le Premier ministre britannique salue les progrès vers un accord entre les États-Unis et l’Iran

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a salué dimanche les progrès réalisés vers un éventuel accord entre les États-Unis et l’Iran, soulignant la nécessité d’efforts internationaux afin de parvenir à une solution diplomatique durable.

Dans un message publié sur la plateforme sociale américaine X, le chef du gouvernement britannique a indiqué que le Royaume-Uni travaillerait avec ses partenaires afin de saisir cette opportunité pour instaurer une stabilité à long terme.

« Nous devons parvenir à un accord qui mette fin au conflit et permette la réouverture du détroit d’Ormuz, avec une liberté de navigation inconditionnelle et sans restriction », a-t-il déclaré.

Keir Starmer a réaffirmé la position de Londres selon laquelle l’Iran « ne doit jamais être autorisé à développer une arme nucléaire », ajoutant que son gouvernement poursuivrait ses efforts pour protéger les citoyens britanniques des conséquences du conflit.

« Nous travaillerons avec nos partenaires internationaux pour saisir ce moment et parvenir à un règlement diplomatique durable », a-t-il ajouté.

Après un entretien avec plusieurs dirigeants régionaux, le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu’un accord avec l’Iran visant à mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février, et ayant conduit à une fermeture de facto du détroit d’Ormuz, était « largement négocié » et n’attendait plus qu’une finalisation.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore