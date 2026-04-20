"Tout en faisant face aux menaces, il faut également tirer parti de toutes les voies rationnelles et diplomatiques pour réduire les tensions"

Le président iranien Pezeshkian : "La guerre ne profite à personne" "Tout en faisant face aux menaces, il faut également tirer parti de toutes les voies rationnelles et diplomatiques pour réduire les tensions"

AA / Istanbul / Mustafa Melih Ahishali

Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré lundi que "la guerre ne profite à personne" et qu'il est nécessaire d'utiliser toutes les voies rationnelles et diplomatiques pour réduire les tensions.



Selon l'agence de presse officielle iranienne IRNA, Pezeshkian a fait ces déclarations lors de sa visite et inspection au ministère de la Justice.



"La guerre ne profite à personne. Tout en faisant face aux menaces, il faut également tirer parti de toutes les voies rationnelles et diplomatiques pour réduire les tensions", a-t-il déclaré.



Soulignant l'importance d'une approche rationnelle face aux développements régionaux et internationaux, le président iranien a souligné que "la méfiance à l'égard de l'ennemi (États-Unis - Israël) et la prudence dans les relations sont également une nécessité inévitable."



Pezeshkian a également souligné la nécessité d'un rapprochement dans le monde islamique.



"Renforcer l'unité entre les pays islamiques est la manière la plus importante de lutter contre les complots et de prévenir les abus des puissances étrangères. Grâce à la solidarité, la sincérité et la participation commune, ce processus peut être surmonté et le chemin de la dignité et du progrès du pays peut être maintenu", a-t-il estimé.



Le président iranien avait également fait des déclarations plus tôt,, lors de sa visite au ministère de la Science, de la Recherche et de la Technologie.



"La République islamique d'Iran ne souhaite pas l'élargissement de la guerre. La poursuite des conflits ne profite à aucune des parties. La solution des problèmes ne consiste pas à accroître les tensions, mais à faire preuve de rationalité, à dialoguer et à éviter davantage de destructions".



* Traduit du turc par Tuncay Çakmak