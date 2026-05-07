Le président iranien appelle à l’unité et met en garde contre les tentatives visant à affaiblir la cohésion nationale L’appel de Massoud Pezeshkian intervient après une récente rencontre avec le guide suprême iranien

AA / Istanbul / Rania Abushamala

Le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé à l’unité nationale et mis en garde contre les tentatives visant à fragiliser la cohésion interne, lors d’une apparition surprise à une réunion avec des commerçants et des représentants des corporations professionnelles, ont rapporté jeudi les médias iraniens.

L’appel de Pezeshkian intervient après une récente rencontre avec le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, qui a duré près de deux heures et demie.

« Nous avons rendu visite au cher Guide de la Révolution et nous avons échangé avec lui pendant près de deux heures et demie ; sa vision et son attitude étaient profondément humaines, sincères et empreintes d’humilité », a déclaré Pezeshkian.

« Je considère que l’unité et la cohésion sont plus importantes que tout ; si nous avons tenu jusqu’à présent, c’est grâce à l’unité et à la cohésion », a-t-il ajouté.

Le dirigeant iranien a affirmé que « l’ennemi pensait que la population deviendrait mécontente à cause de la guerre, descendrait dans la rue et viserait les centres sécuritaires et militaires sur la base de cette hypothèse ».

« Sans aucune honte, ils déclarent ouvertement avoir agi comme des pirates et cherchent à démanteler l’Iran », a-t-il averti, sans citer de pays en particulier.

Pezeshkian a reconnu les difficultés économiques auxquelles le pays est confronté, soulignant que l’inflation et la hausse des prix sont devenues des défis mondiaux, tandis que l’Iran fait également face à des difficultés supplémentaires « en étant au cœur de la guerre ».

« Deux choix s’offrent à nous : soit rester aux côtés du peuple et accepter tous les citoyens malgré leurs divergences d’opinion afin de ne pas céder à l’ennemi, soit se soumettre à l’humiliation et à la défaite. »

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, provoquant des représailles de Téhéran et des perturbations dans le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, mais les discussions menées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. La trêve a ensuite été prolongée par le président américain Donald Trump, sans échéance précise.

Depuis le 13 avril, les États-Unis appliquent un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans cette voie navigable stratégique.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba