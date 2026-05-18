- Zoran Milanovic estime que le candidat ne recevra pas l’approbation, invoquant les actions des autorités israéliennes actuelles et un différend de protocole diplomatique

Le président croate rejette la nomination de l’ambassadeur israélien proposé, en raison des politiques du gouvernement - Zoran Milanovic estime que le candidat ne recevra pas l’approbation, invoquant les actions des autorités israéliennes actuelles et un différend de protocole diplomatique

AA / Istanbul / Seyma Erkul Dayanc

Le président croate Zoran Milanovic a refusé d’approuver la nomination de l’ambassadeur israélien proposé, en invoquant « les politiques menées par les autorités israéliennes actuelles », selon un communiqué du bureau présidentiel publié lundi.

« L’ambassadeur proposé de l’État d’Israël n’a pas reçu, et ne recevra pas, l’accord du président de la République », précise le communiqué.

Le texte indique que la présidence croate s’était jusqu’ici abstenue de commenter publiquement les nominations d’ambassadeurs, conformément aux usages diplomatiques, mais estime qu’Israël a dérogé à cette « règle non écrite » en rendant public le nom du candidat avant l’accord formel.

« À la lumière de cette action de la partie israélienne », ajoute le communiqué, le président confirme que le candidat ne sera pas approuvé.

La présidence souligne que l’octroi ou le refus d’un agrément pour les ambassadeurs étrangers relève de la souveraineté de la Croatie et de la compétence du président.

Elle ajoute que « toute pression publique ou politique ne modifiera pas la décision du président ».

Aucune réaction immédiate des autorités israéliennes n’a été rapportée.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani