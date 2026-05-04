Le parquet de Rome enquête sur la détention de deux Italiens après l’interception par Israël de la flottille vers Gaza L'enquête a été ouverte après trois plaintes formelles, dont deux concernant des activistes italiens

Le parquet de Rome a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête sur la détention de ressortissants italiens lors de l’interception par Israël d’une flottille d’aide à destination de la bande de Gaza dans les eaux internationales au large de la Grèce.

L’enquête porte sur une opération menée dans la nuit du 29 avril au large de l’île grecque de Crète, où les forces israéliennes ont intercepté plusieurs navires de la Flottille mondiale Sumud qui tentaient d’acheminer une aide humanitaire vers Gaza, selon l’agence italienne ANSA.

Le parquet a ouvert cette procédure après le dépôt de trois plaintes, dont deux concernant les activistes Thiago de Avila et Saif Abukeshek, qui ont été appréhendés à bord de navires battant pavillon italien et sont actuellement en détention.

L’enquête vise également des personnes non identifiées pour des faits présumés d’enlèvement, de vol et de dégradations avec risque de naufrage, selon la même source.

Les magistrats devraient adresser aux autorités israéliennes une demande d’entraide judiciaire internationale dans le cadre des investigations.

La flottille avait été interceptée près de la Crète, à environ 600 milles nautiques de sa destination, l’enclave palestinienne de Gaza, soumise à un blocus israélien depuis 2007.

Les premiers navires, transportant de l’aide humanitaire, avaient quitté Barcelone le 12 avril, tandis que la flotte principale avait appareillé le 26 avril depuis l’île italienne de Sicile, dans l’objectif de briser ce blocus de longue date.

Selon des sources humanitaires, la population de Gaza, estimée à 2,4 millions de personnes, fait face à une crise alimentaire aiguë, dans un contexte de conflit ayant causé des dizaines de milliers de morts et des destructions massives depuis octobre 2023.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore