Le pape Léon XIV publie sa première encyclique et appelle à une gouvernance humaine de l’IA

Le pape Léon XIV a publié ce lundi sa première encyclique, un texte largement consacré aux enjeux de l’Intelligence artificielle, dans lequel il appelle à préserver « l’attention à la personne humaine » face à l’essor des technologies algorithmiques.

Intitulée Magnifica Humanitas (« Humanité magnifique »), l’encyclique a été présentée au Vatican lors d’une conférence exceptionnelle à laquelle le souverain pontife a lui-même participé, un fait rare dans l’histoire récente de la papauté.

Le texte, signé le 15 mai, marque le 135e anniversaire de Rerum Novarum, document fondateur de la doctrine sociale de l’Église publié en 1891 par Pope Leo XIII dans le contexte de la révolution industrielle.

Selon le Vatican, cette nouvelle encyclique entend prolonger cette réflexion face aux bouleversements provoqués par la révolution technologique contemporaine.

Le document ne se présente pas comme une analyse technique de l’intelligence artificielle mais comme une réflexion doctrinale et éthique sur ses conséquences humaines, sociales et politiques.

Dans ce texte, Léon XIV insiste sur la nécessité de développer les technologies sans « faire régresser le cœur », tout en défendant une gouvernance humaine et partagée de l’IA, ainsi qu’une vigilance face aux dérives économiques, sociales et militaires liées aux nouvelles technologies.

Le Vatican souligne également que l’encyclique s’inscrit dans la continuité des prises de position du pape Pope Francis, qui avait multiplié dès 2020 les appels à encadrer l’intelligence artificielle et alerté sur ses conséquences éthiques.

« L’intelligence artificielle est avant tout un outil », déclarait François en 2024, estimant que ses effets dépendraient de l’usage qui en serait fait.

La présentation du texte a réuni plusieurs responsables du Vatican, dont les cardinaux Pietro Parolin, Víctor Manuel Fernández et Michael Czerny.

Le chercheur canadien Christopher Olah, cofondateur de la société d’intelligence artificielle Anthropic, figurait également parmi les intervenants, illustrant la volonté du Vatican de dialoguer directement avec les acteurs du secteur technologique.

Par cette encyclique, Léon XIV fait de l’intelligence artificielle l’un des thèmes centraux de son pontificat, dans un contexte mondial marqué par les débats croissants autour de la régulation des technologies numériques, de l’automatisation et de l’usage militaire de l’IA.