Islamabad qualifie cette mesure de « geste de confiance » dans un contexte de tensions dans le détroit d’Ormuz

Le Pakistan va restituer lundi à Téhéran l’équipage d’un navire iranien saisi par les États-Unis Islamabad qualifie cette mesure de « geste de confiance » dans un contexte de tensions dans le détroit d’Ormuz

Le Pakistan a confirmé qu’il remettra lundi à Téhéran les 22 membres d’équipage d’un navire iranien saisi par les forces américaines, qualifiant cette mesure de « geste de confiance » dans un contexte de tensions dans le détroit d’Ormuz.

Dans un communiqué, le ministère pakistanais des Affaires étrangères a indiqué qu’Islamabad « se félicite de telles mesures de confiance et continuera de faciliter le dialogue et la diplomatie, tout en poursuivant ses efforts de médiation en faveur de la paix et de la sécurité régionales ».

Le ministère a précisé que le navire iranien sera transféré dans les eaux territoriales pakistanaises avant d’être restitué à ses propriétaires d’origine après « les réparations nécessaires ».

Le commandement central des États-Unis (United States Central Command, CENTCOM) a annoncé dimanche que les forces américaines avaient transféré au Pakistan les 22 membres d’équipage du M/V Touska en vue de leur rapatriement.

Les forces navales américaines avaient saisi le navire le 19 avril dans le golfe d’Oman, après qu’il n’aurait pas respecté un blocus imposé par États-Unis aux ports iraniens.

Six autres passagers avaient déjà été transférés la semaine dernière vers un autre pays de la région pour y être rapatriés, selon le porte-parole du CENTCOM, le capitaine Tim Hawkins.

« Ces rapatriements sont coordonnés avec le soutien des parties iranienne et américaine », a ajouté le ministère.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore