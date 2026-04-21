La première tranche de 2 milliards de dollars a été reçue la semaine dernière, selon la banque centrale

Le Pakistan reçoit la dernière tranche du dépôt de 3 milliards de dollars de l’Arabie saoudite La première tranche de 2 milliards de dollars a été reçue la semaine dernière, selon la banque centrale

AA / Islamabad – Pakistan / Islamuddin Sajid

La Banque centrale du Pakistan a annoncé mardi avoir reçu la dernière tranche du programme de soutien financier de 3 milliards de dollars de l’Arabie saoudite, destiné à renforcer les réserves de change du pays.

Dans un communiqué publié sur la plateforme sociale américaine X, la banque centrale du Pakistan a indiqué que 1 milliard de dollars avaient été transférés le 20 avril par le ministère saoudien des Finances.

« Il s’agit de la deuxième tranche du dépôt de 3 milliards de dollars récemment convenu avec le Royaume d’Arabie saoudite. La première tranche de 2 milliards de dollars a déjà été reçue à la date de valeur du 15 avril 2026 », précise le communiqué.

La semaine dernière, le ministre pakistanais des Finances Muhammad Aurangzeb a déclaré que ce nouveau financement s’ajoute à la décision de Riyad de reconduire un dépôt existant de 5 milliards de dollars sur une période plus longue, renforçant ainsi la stabilité financière du Pakistan.

Le Pakistan a remboursé 2,4 milliards de dollars aux Émirats arabes unis la semaine dernière, honorant ainsi ses engagements de dette, tandis qu’un autre milliard de dollars devrait être réglé au cours du mois.

Anadolu avait précédemment rapporté que l’Arabie saoudite et le Qatar devraient fournir ensemble 5 milliards de dollars d’aide afin d’aider Islamabad à réduire la pression sur ses réserves et à honorer ses paiements extérieurs d’ici juin.

Les réserves de change du Pakistan restent sous pression en raison de la hausse des coûts d’importation, et les responsables ont averti qu’elles pourraient encore diminuer en l’absence de nouvelles entrées de capitaux.

Les réserves totales de change liquides s’élèvent à 20,5 milliards de dollars, dont 15 milliards détenus par la banque centrale et 5,44 milliards par les banques commerciales.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz