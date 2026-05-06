Le président américain Donald Trump a annoncé mardi que l’armée américaine suspendrait temporairement le « Projet Freedom », une initiative visant à rétablir la liberté de navigation des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz

Le Pakistan espère un accord durable États-Unis-Iran après la suspension de la mission dans le détroit d'Ormuz par Trump Le président américain Donald Trump a annoncé mardi que l’armée américaine suspendrait temporairement le « Projet Freedom », une initiative visant à rétablir la liberté de navigation des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz

AA / Karachi / Aamir Latif

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a salué mercredi la décision du président américain Donald Trump de suspendre temporairement le « Projet Freedom » dans le détroit d'Ormuz, exprimant l’espoir qu’elle ouvre la voie à un accord de paix durable avec l’Iran.

« Le Pakistan reste fermement engagé à soutenir tous les efforts favorisant la retenue et une résolution pacifique des conflits par le dialogue et la diplomatie », a écrit Shehbaz Sharif sur la plateforme X, ajoutant espérer que « l’élan actuel » permette d’aboutir à un accord garantissant une paix et une stabilité durables dans la région.

Il a également salué la réponse « généreuse » de Donald Trump aux demandes du Pakistan et d’autres pays « frères », notamment du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, estimant qu’elle contribuerait à la paix et à la réconciliation régionales.

Donald Trump a annoncé mardi la suspension temporaire du « Projet Freedom », une initiative américaine visant à garantir la liberté de navigation des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz, précisant que cette décision faisait suite à des demandes de plusieurs pays, dont le Pakistan, après ce qu’il a qualifié de « succès militaires considérables » contre l’Iran.

Lancé dimanche, ce projet prévoyait l’escorte de navires dans ce passage stratégique, malgré l’opposition de Téhéran, qui exige une autorisation préalable pour tout transit.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran le 28 février, suivies de représailles iraniennes et de perturbations du trafic maritime dans la zone.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, sans toutefois déboucher sur un accord durable. Washington a par la suite prolongé la trêve sans fixer de date limite.

Depuis le 13 avril, les États-Unis imposent un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans le détroit.

Par ailleurs, l’Iran a annoncé mardi un nouveau mécanisme encadrant le passage des navires dans le détroit d’Ormuz, prévoyant notamment l’envoi d’un courrier électronique informant des règles de transit, auquel les navires doivent se conformer pour obtenir une autorisation, selon la chaîne publique Press TV.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore