Le Pakistan espère accueillir un nouveau cycle de discussions entre Washington et Téhéran Islamabad estime qu’un accord préliminaire pourrait être trouvé avant la visite de Donald Trump en Chine

AA / Istanbul

Le Pakistan s’attend à accueillir la semaine prochaine un deuxième cycle de discussions entre les États-Unis et l’Iran afin de tenter de mettre fin au conflit entre les deux pays, ont indiqué mercredi à Anadolu deux sources gouvernementales pakistanaises proches de la médiation.

Selon ces sources, Pakistan estime également que Washington et Téhéran pourraient parvenir à un « accord préliminaire » avant la visite du président américain Donald Trump en Chine, prévue les 14 et 15 mai.

« Compte tenu des derniers développements, le Pakistan est optimiste quant à une reprise des discussions entre les deux parties la semaine prochaine afin d’aboutir à un règlement négocié du conflit au Moyen-Orient », a déclaré l’une des sources, évoquant notamment la suspension de l’opération américaine dite « Operation Freedom » ainsi que la libération cette semaine d’un navire iranien saisi et de son équipage.

Selon cette même source, « environ 80 % à 85 % des différends entre les deux parties ont déjà été réglés », tandis que « la question nucléaire demeure le principal point de blocage ».

Les États-Unis avaient auparavant rejeté une proposition iranienne visant à reporter les discussions sur le programme nucléaire tout en intégrant des échanges sur le détroit d’Ormuz.

Washington a toutefois maintenu sa volonté d’inclure le dossier nucléaire dans les discussions destinées à parvenir à un cessez-le-feu durable.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy