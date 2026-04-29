Le Brent grimpe de plus de 7 % pour dépasser 119 de dollars le baril, en raison des craintes de perturbations prolongées de l’approvisionnement via le détroit d’Ormuz

Le pétrole atteint son plus haut niveau depuis près de 4 ans alors que Trump maintient le blocus de l’Iran Le Brent grimpe de plus de 7 % pour dépasser 119 de dollars le baril, en raison des craintes de perturbations prolongées de l’approvisionnement via le détroit d’Ormuz

AA / Istanbul / Mucahithan Avcioglu

Les prix du pétrole ont fortement augmenté mercredi, les contrats à terme sur le Brent grimpant de plus de 7 % pour dépasser 119 dollars le baril, leur niveau le plus élevé depuis juin 2022, alors que les inquiétudes s’intensifiaient concernant des perturbations prolongées de l’approvisionnement liées à la guerre avec l’Iran et à la fermeture continue du détroit d’Ormuz.

La référence internationale a fortement progressé alors que les marchés réagissaient au rejet par le président américain Donald Trump d’une proposition iranienne visant à rouvrir le détroit d’Ormuz, tout en reportant les négociations nucléaires à une étape ultérieure.

Selon Axios, Trump a déclaré que le blocus naval contre l’Iran resterait en place jusqu’à ce que Téhéran accepte un accord répondant aux préoccupations américaines concernant son programme nucléaire.

« Le blocus est quelque peu plus efficace que le bombardement », a déclaré Trump à Axios, ajoutant que l’Iran faisait face à une pression croissante et « ne peut pas disposer d’une arme nucléaire ».

Ces propos ont renforcé les attentes selon lesquelles l’impasse pourrait durer plusieurs semaines, maintenant des primes de risque élevées sur les marchés de l’énergie.

Les craintes du marché ont été amplifiées par des rapports indiquant que le Commandement central américain a préparé des plans pour une vague de frappes « courte et puissante » sur l’Iran si les négociations restent bloquées, bien que Trump n’ait pas ordonné d’action militaire.

Le détroit d’Ormuz reste l’un des points de passage énergétique les plus critiques au monde, et toute perturbation prolongée menace les flux de pétrole brut, de gaz naturel liquéfié et de carburants raffinés en provenance du Golfe.

Les prix ont également été soutenus par des signaux de resserrement de l’offre aux États-Unis, où les stocks de pétrole et de carburant ont fortement chuté la semaine dernière, tandis que les exportations de pétrole brut ont atteint un niveau record de plus de 6 millions de barils par jour.

Le marché était déjà sous pression après l’annonce par les Émirats arabes unis de leur sortie de l’OPEP et de l’OPEP+, une décision qui a accru l’incertitude sur la cohésion du groupe de producteurs lors de l’un des chocs énergétiques les plus sévères de ces dernières années.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz