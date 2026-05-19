Bezalel Smotrich affirme qu’il fera pression pour l’expulsion de la communauté de Khan al-Ahmar en Cisjordanie après avoir appris la demande de mandat d’arrêt

Le ministre israélien des Finances déclare qu’un mandat d’arrêt de la CPI a été émis contre lui Bezalel Smotrich affirme qu’il fera pression pour l’expulsion de la communauté de Khan al-Ahmar en Cisjordanie après avoir appris la demande de mandat d’arrêt

AA / Istanbul / Mohammad Sio

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré mardi avoir été informé qu’un mandat d’arrêt international avait été émis contre lui par la Cour pénale internationale​​​​​​​ (CPI).

« La nuit dernière, j’ai été informé qu’une demande secrète de mandat d’arrêt international avait été déposée contre moi par le procureur de la cour antisémite de La Haye », a déclaré Smotrich lors d’une conférence de presse, cité par le quotidien Yedioth Ahronoth.

Smotrich a qualifié cette démarche de tentative « d’imposer une politique de suicide sécuritaire par le biais de sanctions et de mandats d’arrêt ».

« Nous n’accepterons pas les diktats hypocrites d’organismes biaisés qui se dressent à maintes reprises contre l’État d’Israël », a-t-il ajouté, affirmant qu’« une grande partie des pays européens n’ont jamais excellé dans leur amour du sionisme. L’hypocrisie et le deux poids deux mesures sont devenus la marque de nombreux pays ».

Dimanche, le quotidien Haaretz, citant une source diplomatique anonyme, a indiqué que le procureur en chef de la CPI avait demandé des mandats d’arrêt sous scellés visant « un nombre non précisé de responsables israéliens ».

Selon cette source, ces mandats concerneraient trois responsables de l’armée israélienne et deux hommes politiques, sans que la date de leur émission ne soit connue.

Smotrich a également déclaré qu’il signerait un ordre d’expulsion contre le village bédouin palestinien de Khan al-Ahmar, en Cisjordanie occupée, après avoir appris la demande de mandat d’arrêt.

Il a toutefois précisé que « signer un ordre d’évacuation ne relève pas des compétences d’un ministre des Finances ».

Environ 200 Palestiniens vivent dans cette communauté bédouine, dans des habitations de tôle et des tentes, et font face depuis des années à des tentatives de déplacement liées au projet d'occupation israélienne illégale appelé « E1 ».

Khan al-Ahmar est entouré de colonies israéliennes illégales et se situe dans une zone visée par Israël pour la mise en œuvre de ce projet.

Le plan prévoit la construction de plus de 3 500 unités d'occupations illégales destinées à relier la colonie de Maale Adumim à Jérusalem-Est, isolant ainsi la ville de son environnement palestinien et divisant de facto la Cisjordanie occupée en deux parties.

Ce projet suscite une large opposition internationale, car sa mise en œuvre est considérée comme compromettant la solution à deux États et la création d’un État palestinien aux côtés d’Israël.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz