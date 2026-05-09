Plusieurs procureurs ont quitté le ministère américain de la Justice sur fond de contestation autour des poursuites visant l’ancien directeur du FBI James Comey, considéré par le président Donald Trump comme un ennemi politique

Le ministère américain de la Justice secoué par les répercussions des poursuites visant un ancien directeur du FBI Plusieurs procureurs ont quitté le ministère américain de la Justice sur fond de contestation autour des poursuites visant l’ancien directeur du FBI James Comey, considéré par le président Donald Trump comme un ennemi politique

AA / Istanbul / Berk Kutay Gokmen

Plusieurs procureurs américains ont été réaffectés ou poussés vers la sortie au sein d’un bureau régional clé du ministère de la Justice, sur fond de polémique autour des poursuites engagées contre un ancien directeur du FBI considéré par le président Donald Trump comme un adversaire politique, ont rapporté samedi des médias locaux.

D’autres procureurs du bureau du procureur fédéral du district Est de Virginie, près de Washington, ont choisi de démissionner ou de chercher de nouveaux postes, craignant d’être contraints de traiter des dossiers contraires à leurs principes, selon le Washington Post.

Le quotidien souligne que ces tensions perturbent également plusieurs affaires judiciaires majeures.

Cette crise intervient alors que d’importantes ressources financières et judiciaires ont été mobilisées pour deux inculpations visant l’ancien directeur du FBI, James Comey, qui a servi sous les présidents Barack Obama et Donald Trump avant d’être limogé en mai 2017.

De nombreux experts juridiques estiment que ces poursuites « reposent sur des bases fragiles » et seraient largement motivées par « l’animosité » de Trump envers l’ancien responsable du FBI.

Alors que le ministère de la Justice prépare une seconde procédure contre Comey, le Washington Post affirme que la campagne menée par Trump contre son ancien rival provoque désormais des « ondes de choc au sein du ministère de la Justice », révélant « le coût élevé de cette traque politique pour les effectifs, les ressources et la mission de l’institution ».

Jusqu’à présent, les résultats judiciaires restent limités. La première inculpation, qui accusait Comey d’avoir induit le Congrès en erreur en 2018 au sujet de fuites d’informations, a été rejetée après qu’un juge a estimé que le procureur chargé du dossier avait été nommé de manière irrégulière.

Une seconde inculpation, validée la semaine dernière par un grand jury, accuse Comey d’avoir menacé le président à travers une publication sur les réseaux sociaux montrant un arrangement de coquillages datant d’il y a dix mois.

Plusieurs juristes estiment toutefois que les poursuites interprètent de manière abusive la notion légale de « menace réelle ».

Depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche pour un second mandat, les démocrates l’accusent d’avoir instrumentalisé le ministère de la Justice afin de cibler ses adversaires présumés, au détriment de la lutte contre les véritables affaires de corruption et de criminalité.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir