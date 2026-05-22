Wadephul déclare que l’Allemagne prévoit de contribuer à une mission menée par le Royaume-Uni et la France visant à garantir la libre circulation dans cette importante voie maritime

Le MAE allemand remet en question une mission dirigée par l’OTAN visant à sécuriser le détroit d’Ormuz Wadephul déclare que l’Allemagne prévoit de contribuer à une mission menée par le Royaume-Uni et la France visant à garantir la libre circulation dans cette importante voie maritime

AA / Berlin / Ayhan Simsek

Le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul a exprimé vendredi des doutes concernant une mission dirigée par l’OTAN visant à sécuriser le détroit d’Ormuz, tout en indiquant que Berlin se prépare à contribuer à un effort mené par le Royaume-Uni et la France pour garantir la libre circulation dans cette importante voie maritime.

« Je n’envisage pas une mission immédiate de l’OTAN au sens traditionnel dans le détroit d’Ormuz », a déclaré Wadephul à des journalistes en Suède avant de rejoindre ses homologues à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN.

« Néanmoins, il est clair que nous restons aux côtés de l’alliance transatlantique. Et les États-Unis peuvent être assurés qu’ils peuvent compter sur nous à tout moment », a-t-il ajouté.

Wadephul a indiqué que l’Allemagne contribuera aux efforts visant à garantir la liberté de navigation dans cette voie maritime stratégique.

« Nous avons toujours dit que nous sommes prêts à assurer le libre passage dans le détroit d’Ormuz. Nous préparons ces opérations sous la direction du Royaume-Uni et de la France », a-t-il déclaré.

Interrogé sur les tensions politiques entre les États-Unis et l’Allemagne, après que le chancelier Friedrich Merz a critiqué le président Donald Trump au sujet de la guerre en Iran et que Trump a reproché à Berlin de ne pas avoir apporté un soutien immédiat pour sécuriser le détroit, Wadephul a cherché à minimiser les divergences entre alliés.

« Nous sommes en discussions continues avec les États-Unis concernant le déploiement de systèmes de missiles à longue portée en Allemagne », a-t-il déclaré, faisant référence à des informations selon lesquelles l’administration Trump aurait mis de côté des plans visant à stationner des missiles Tomahawk en Allemagne afin de dissuader la Russie dans un contexte de tensions avec Berlin.

« Nous invitons les États-Unis à maintenir leurs plans initiaux et à les mettre en œuvre. Mais nous sommes également prêts à un processus d’acquisition », a-t-il ajouté, évoquant une possible alternative selon laquelle l’Allemagne achèterait des missiles à longue portée auprès de fabricants américains afin de combler des lacunes dans les capacités militaires européennes.

Wadephul a également salué la décision américaine d’envoyer 5 000 soldats supplémentaires en Pologne, une semaine après que le Pentagone a annoncé avoir annulé un déploiement prévu dans ce pays.

« C’est une bonne décision, car elle sert non seulement la sécurité de la Pologne, mais aussi celle de toute l’alliance et donc la nôtre également. C’est absolument dans notre intérêt, nous la soutenons fortement », a-t-il déclaré.

*Traduit de l’anglais par Ayse bashoruz