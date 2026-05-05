Johann Wadephul appelle à une amélioration urgente de l’aide humanitaire pour les Palestiniens à Gaza, réaffirmant l’opposition de Berlin à l’annexion de facto de la Cisjordanie

Le MAE allemand critique vivement son homologue israélien au sujet de Gaza et de la Cisjordanie Johann Wadephul appelle à une amélioration urgente de l’aide humanitaire pour les Palestiniens à Gaza, réaffirmant l’opposition de Berlin à l’annexion de facto de la Cisjordanie

AA / Berlin

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a exhorté mardi Israël à augmenter de manière significative l’aide humanitaire à destination de la bande de Gaza et a mis en garde contre des mesures pouvant équivaloir à une annexion de facto de la Cisjordanie occupée.

Wadephul a réaffirmé l’engagement ferme de l’Allemagne en faveur de la sécurité d’Israël tout en exprimant ses inquiétudes concernant certaines politiques menées par le pays.

« Lors de nos entretiens, nous avons discuté de la situation à Gaza, entre autres sujets », a déclaré Wadephul aux journalistes, aux côtés du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, après leurs discussions à Berlin.

« La situation des plus de deux millions de personnes dans la bande de Gaza, qui ne s’est pas améliorée, ne doit pas être éclipsée par le conflit en Iran. »

Wadephul a souligné que l’aide humanitaire aux Palestiniens « doit être améliorée de toute urgence », que davantage de points de passage à la frontière devraient être ouverts et que les travailleurs humanitaires doivent pouvoir accomplir leur mission. Il a également encouragé des progrès dans la mise en œuvre du plan de paix en 20 points pour Gaza proposé par le président américain Donald Trump.

« Nous ne pouvons pas accepter une annexion de facto »

Le principal diplomate allemand a réaffirmé la position de Berlin selon laquelle seule une solution à deux États peut résoudre le conflit israélo-palestinien et apporter une paix durable dans la région.

« Une condition préalable à cela est que cette perspective de paix ne soit pas entravée et qu’aucun fait sur le terrain ne soit créé qui empêcherait l’établissement d’un État palestinien », a-t-il déclaré, ajoutant que Berlin considère avec « une grande inquiétude » la poursuite de la colonisation par Israël.

« Nous ne pouvons pas accepter une annexion de facto de parties de la Cisjordanie », a souligné Wadephul.

« Nous rejetons clairement la violence perpétrée par certains colons en Cisjordanie contre la population civile palestinienne. Et nous attendons de l’État de droit israélien qu’il punisse ces crimes. »

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz