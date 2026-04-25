Dans tous les cas, Moscou sera « représentée avec dignité, à un niveau approprié », déclare un porte-parole du Kremlin

Le Kremlin indique que Vladimir Poutine pourrait assister ou non au sommet du G20 aux États-Unis plus tard cette année Dans tous les cas, Moscou sera « représentée avec dignité, à un niveau approprié », déclare un porte-parole du Kremlin

AA / Istanbul / Burc Eruygur

Le président russe Vladimir Poutine pourrait ou non représenter son pays au sommet du G20 aux États-Unis en décembre prochain, a déclaré le Kremlin vendredi.

« Le président Poutine peut se rendre à Miami en tant que représentant du G20, ou il peut ne pas y aller, ou un autre représentant russe peut s’y rendre », a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov au média d’État Vesti.

Dans tous les cas, a-t-il ajouté, la Russie sera représentée au sommet « avec dignité et au niveau approprié ».

Peskov a indiqué que Moscou continue d’accorder une grande importance au travail au sein du G20.

« D’autant plus que, apparemment, compte tenu des crises qui sont en train, pour ainsi dire, de croître et d’émerger, d’ici à la tenue du sommet, il y aura beaucoup de sujets à aborder », a ajouté Peskov.

Citant un haut responsable de l’administration Donald Trump qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, The Washington Post a rapporté jeudi que Washington a l’intention d’inviter Poutine au sommet.

Le même jour, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Aleksandr Pankin a déclaré aux journalistes que son pays a reçu une invitation à participer au sommet « au plus haut niveau », selon l’agence de presse d’État Tass.

Le sommet à Miami, en Florida, est prévu les 14 et 15 décembre.

Le sommet du G20 est une réunion annuelle des dirigeants des économies développées et en développement afin de discuter des défis les plus pressants du monde.

Poutine a participé pour la dernière fois en personne à un sommet du G20 en 2019. Il a toutefois pris part aux sommets de 2020 et 2021 par visioconférence.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz