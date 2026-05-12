Le ministère koweïtien de l'Intérieur avait annoncé précédemment qu'un groupe armé, présenté comme appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, avait tenté de s'infiltrer sur l'île de Boubiyan

Le Koweït convoque l'ambassadeur d'Iran au MAE après une tentative d'infiltration sur l'île de Boubiyan Le ministère koweïtien de l'Intérieur avait annoncé précédemment qu'un groupe armé, présenté comme appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, avait tenté de s'infiltrer sur l'île de Boubiyan

AA / Istanbul / Ali Semerci

Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Iran au Koweït, Mohammad Toutounchi, à la suite d'une tentative d'infiltration sur l'île de Boubiyan par un groupe armé présumé appartenir aux Gardiens de la révolution iraniens, dans le but de « mener des actes hostiles contre le Koweït ».

Dans un communiqué publié par le ministère koweïtien des Affaires étrangères, il a été indiqué que le vice-ministre des Affaires étrangères, Hamed Sulaiman Al-Mashaan, a convoqué l'ambassadeur iranien Toutounchi au ministère et lui a remis une note de protestation concernant cet incident.

Soulignant que le Koweït considère cet événement comme un « acte hostile », le communiqué précise qu'il a été exigé de l'Iran de mettre fin à ce type d'activités de manière immédiate et inconditionnelle.

Le communiqué du ministère a également noté que ces événements constituent une attaque flagrante contre la souveraineté du pays, ainsi qu'une violation du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Il a été souligné dans la déclaration que le Koweït se réserve le droit à la légitime défense dans le cadre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, et qu'il a le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger la souveraineté du pays et la sécurité de son peuple.

Dans une déclaration écrite distincte, le ministère koweïtien de l'Intérieur avait annoncé précédemment qu'un groupe armé, présenté comme appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, avait tenté de s'infiltrer sur l'île de Boubiyan « dans le but de mener des actes hostiles contre le Koweït ».

La déclaration précisait que « ledit groupe a avoué avoir été chargé de s'infiltrer sur l'île de Boubiyan à l'aide d'un bateau de pêche spécialement affrété ».

Le communiqué du ministère de l'Intérieur ajoutait que les auteurs de la tentative d'infiltration sont entrés en confrontation avec les soldats koweïtiens, qu'un soldat a été blessé lors de l'incident et que deux individus ont pris la fuite.

* Traduit du turc par Mariem Njeh