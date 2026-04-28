La Première ministre japonaise Sanae Takaichi et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi tiennent un appel téléphonique de 20 minutes

Le Japon et l’Égypte vont travailler ensemble en vue d’une « reconstruction progressive et stable de Gaza » La Première ministre japonaise Sanae Takaichi et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi tiennent un appel téléphonique de 20 minutes

AA / Istanbul / Saadet Gokce

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi ont convenu mardi de travailler ensemble pour contribuer à la reconstruction de Gaza.

Les deux dirigeants « ont confirmé qu’ils travailleront en étroite collaboration en vue d’une reconstruction progressive et stable de Gaza » lors d’un entretien téléphonique de 20 minutes, selon un communiqué du ministère japonais des Affaires étrangères.

Gaza a été dévastée lors du génocide israélien, qui a fait plus de 72 000 morts, majoritairement des femmes et des enfants, depuis octobre 2023.

Les deux dirigeants ont également évoqué la guerre américano-israélienne contre Iran.

Takaichi a souligné « l’importance primordiale » du maintien du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, et a insisté sur le fait que la désescalade, notamment la garantie de la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz, devait être réalisée dans les plus brefs délais.

Elle a également exprimé « son respect pour les efforts de l’Égypte », aux côtés d’autres médiateurs, dont Pakistan, en faveur d’une solution diplomatique, et a indiqué que le Japon poursuivrait son propre engagement diplomatique en coordination avec l’Égypte.

De son côté, Sissi a affirmé que l’Égypte poursuivrait ses efforts de médiation visant à une reprise rapide des discussions entre les États-Unis et l’Iran.

Les États-Unis et Israël ont lancé une offensive conjointe contre l’Iran le 28 février, poussant Téhéran à riposter par des frappes contre ce qu’il a qualifié d’intérêts américains dans la région, dont beaucoup dans les pays du Golfe.

Un cessez-le-feu a été annoncé le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, suivi de discussions organisées à Islamabad le 11 avril, mais les négociations se sont achevées sans accord.

Le président américain Donald Trump a ensuite déclaré que la trêve avait été prolongée à la demande du Pakistan, dans l’attente d’une proposition de Téhéran.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz