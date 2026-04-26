Le Hezbollah affirme avoir mené trois attaques contre les forces israéliennes dans le sud du Liban

Le groupe libanais Hezbollah a annoncé, dimanche, avoir mené trois attaques contre des forces de l’armée israélienne dans le sud du Liban.

Dans une série de communiqués, le mouvement a précisé que ces attaques ont été menées « en défense du Liban et de son peuple », en riposte aux violations israéliennes d’un accord de cessez-le-feu ainsi qu’aux frappes visant des localités du sud du pays.

Le Hezbollah a indiqué que ses combattants ont ciblé une position d’artillerie israélienne récemment établie dans la localité de Bayyada à l’aide d’une flotte de drones.

Par ailleurs, le groupe a affirmé avoir mené deux attaques de drones visant un rassemblement de soldats israéliens ainsi qu’une force militaire dans la localité de Taybeh.

Le mouvement a également fait état de pertes dans les rangs des forces israéliennes lors de ces attaques, sans fournir davantage de précisions.

Depuis le 2 mars, date d’une attaque transfrontalière menée par le Hezbollah, Israël bombarde intensivement le Liban et a lancé une offensive terrestre dans le sud. La région reste sous haute tension depuis le lancement, le 28 février, d’une offensive aérienne contre l’Iran par les États-Unis et Israël.

Depuis cette date, l’intensification des frappes israéliennes au Liban a fait près de 2 500 morts et provoqué le déplacement de plus d’un million de personnes, selon les autorités libanaises.

Une trêve de dix jours avait été annoncée le 16 avril, mais elle a été à plusieurs reprises violée par Israël.

Jeudi, le président américain Donald Trump a déclaré qu’Israël et le Liban étaient convenus de prolonger leur cessez-le-feu de trois semaines, à l’issue d’un second cycle de négociations de haut niveau à la Maison-Blanche.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba