Le groupe libanais affirme que la frappe a visé un rassemblement à Tal al-Nahas, près de Kafr Kila

Le Hezbollah affirme avoir lancé une attaque au missile antichar contre des troupes israéliennes dans le sud du Liban Le groupe libanais affirme que la frappe a visé un rassemblement à Tal al-Nahas, près de Kafr Kila

Le Hezbollah a annoncé, tôt lundi, avoir mené une attaque au missile antichar visant un rassemblement de soldats et de véhicules militaires israéliens à Tal al-Nahas, à la périphérie de Kafr Kila, dans le sud du Liban.

Dans un communiqué, le mouvement libanais a précisé que la frappe ciblait des forces israéliennes déployées à proximité de la zone frontalière.

Dimanche, l’armée israélienne a indiqué qu’un soldat avait été tué et six autres blessés lors de combats dans le sud du Liban, sans préciser la date exacte des affrontements. Parmi les blessés, trois seraient dans un état grave et deux autres modérément touchés.

Le Hezbollah a affirmé avoir mené, la veille, une série d’attaques contre des positions israéliennes, en réponse à ce qu’il qualifie de violations israéliennes de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban.

Depuis une attaque transfrontalière revendiquée par le Hezbollah le 2 mars, Israël a intensifié ses frappes aériennes sur le Liban et lancé une offensive terrestre dans le sud du pays.

La région reste sous haute tension depuis le lancement, le 28 février, d’une offensive aérienne conjointe des États-Unis et d’Israël contre l’Iran.

Selon les autorités libanaises, l’intensification des frappes israéliennes depuis le 2 mars a fait plus de 2 500 morts et provoqué le déplacement de plus d’un million de personnes.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore