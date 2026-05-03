- Le Hamas a répondu positivement aux propositions des médiateurs visant à garantir l’application de tous les volets de l’accord sur Gaza, selon Hazem Qassem

Le Hamas tient des réunions avec les médiateurs au Caire sur « la mise en œuvre de l’accord sur Gaza » - Le Hamas a répondu positivement aux propositions des médiateurs visant à garantir l’application de tous les volets de l’accord sur Gaza, selon Hazem Qassem

AA / Gaza, Palestine – Istanbul / Ramzi Mahmud

Le mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé samedi que sa délégation se trouve actuellement au Caire, où elle tient des réunions avec les médiateurs afin d’élaborer des mécanismes pour la mise en œuvre complète de l’accord sur Gaza.

Dans ce contexte, le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a déclaré à Anadolu que les discussions portent sur l’accord de cessez-le-feu conclu en octobre dernier.

Par ailleurs, au moins 824 Palestiniens ont été tués et 2 316 autres blessés dans des attaques israéliennes depuis la signature du cessez-le-feu, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Cet accord devait mettre fin à la guerre génocidaire menée par Israël depuis deux ans, qui a fait plus de 72 000 morts et plus de 172 000 blessés parmi les Palestiniens depuis octobre 2023.

Cependant, malgré cet accord, Israël poursuit ses attaques et maintient des restrictions sur l’entrée de nourriture, de médicaments et de matériaux d’abri dans la bande de Gaza, où 2,4 millions de Palestiniens, dont 1,5 million de déplacés, vivent dans des conditions humanitaires extrêmement difficiles.

Dans le même temps, Qassem a précisé que « la délégation du Hamas, dirigée par le Dr Khalil al-Hayya, est au Caire pour tenir des réunions avec les médiateurs afin d’établir des mécanismes pour la mise en œuvre complète du plan de paix pour la bande de Gaza proposé par le président américain Donald Trump ».

Aucun autre détail n’a été fourni concernant le programme de la visite.

Selon lui, ces réunions portent également sur « la garantie de l’application de la première phase, en particulier de ses aspects humanitaires, ainsi que sur l’ouverture de négociations parallèles concernant la deuxième phase et ses différents volets ».

Pour rappel, le 29 septembre 2025, Donald Trump avait annoncé un plan en trois phases visant à mettre fin à la guerre israélienne à Gaza, comprenant un cessez-le-feu, un retrait partiel, la libération des captifs israéliens restants et l’entrée de convois d’aide.

Si le Hamas a respecté ses engagements lors de la première phase en libérant des prisonniers israéliens, Israël, en revanche, n’a pas pleinement appliqué ses obligations et a poursuivi ses attaques, causant la mort et des blessures parmi des centaines de Palestiniens.

La deuxième phase prévoit notamment un retrait israélien plus large de Gaza, la reconstruction et le début du désarmement des factions, mais elle n’a pas encore été mise en œuvre.

Bien que Donald Trump ait annoncé en janvier le lancement de la deuxième phase de son plan en 20 points, plusieurs questions en suspens demeurent non résolues.

Le Hamas répond positivement aux propositions des médiateurs

Dans ce cadre, « le Hamas a répondu positivement et avec attention aux propositions avancées par les médiateurs afin d’assurer la mise en œuvre des différents volets de l’accord, en raison de l’intransigeance israélienne et des violations flagrantes, notamment les tueries et le renforcement du blocus contre la population de la bande de Gaza », a déclaré Qassem.

Il a par ailleurs révélé que « plusieurs propositions sont sur la table, et le Hamas souhaite s’engager dans ces efforts, en particulier ceux menés par les médiateurs égyptiens, qataris et turcs ».

« Nous abordons ces différentes propositions avec intérêt, positivité et sérieux afin de garantir la mise en œuvre de tous les aspects de l’accord, en particulier ceux liés au volet humanitaire », a-t-il ajouté.

Il a également souligné que le Hamas participe à l’ensemble des efforts visant à traiter les complexités de la deuxième phase, notamment le déploiement du Comité national pour l’administration de la bande de Gaza, la question des forces internationales et la gestion des armes palestiniennes.

Le Comité national pour l’administration de Gaza est un organe apolitique chargé de gérer les affaires civiles quotidiennes. Il regroupe des personnalités palestiniennes de premier plan, en plus de son président Ali Shaath. Bien qu’il ait entamé ses travaux depuis Le Caire en janvier, il n’a pas encore commencé ses opérations dans la bande de Gaza.

Il y a quelques jours, Ali Shaath a annoncé sur le réseau social américain Facebook que le comité avait reçu une approbation initiale pour entrer à Gaza, soulignant que ses membres sont prêts à démarrer leurs activités immédiatement.

Les armes palestiniennes

S’agissant de cette question sensible, Qassem a affirmé : « Notre position concernant les armes palestiniennes est claire, d’autant plus que ce sujet s’inscrit dans un contexte politique plus large lié aux droits fondamentaux de notre peuple, notamment le droit à l’autodétermination et à la création d’un État palestinien. Nous a

borderons cette question dans le cadre d’un consensus national, à travers le dialogue et des approches internes, et non uniquement sous l’angle israélien. »

Il a ajouté que « les négociations se poursuivent et demeurent sérieuses, notamment sur la question des armes. Le Hamas s’efforce de préserver les intérêts du peuple palestinien et d’éliminer tout prétexte permettant à l’occupation de reprendre la guerre. Cela passe notamment par l’application des engagements de l’occupation dans la première phase, comme la cessation des violations, l’entrée complète et suffisante de l’aide conformément à l’accord, ainsi que l’accès du Comité national pour l’administration de Gaza à la bande de Gaza. »

« Les violations de l’occupation relèvent d’une politique systématique. Elle n’a respecté ni ses engagements ni les efforts des médiateurs au cours des six derniers mois », a-t-il dénoncé.

Déplacement vers l’ouest de la « ligne jaune »

Enfin, Qassem a expliqué que « Israël a déplacé à plusieurs reprises la soi-disant “ligne jaune” vers l’ouest, entraînant des déplacements de population, des morts et des destructions. Par ailleurs, l’aide est fortement restreinte, empêchant l’entrée des fournitures essentielles pour notre peuple palestinien, en violation de l’accord ».

La « ligne jaune » désigne une frontière théorique à l’intérieur de Gaza vers laquelle les forces israéliennes se sont temporairement retirées dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu, séparant les zones sous contrôle israélien de celles où les Palestiniens sont autorisés à se trouver.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba