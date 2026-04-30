L’armée israélienne attaque la flottille mondiale Sumud en eaux internationales, saisit plus de 20 navires et interpelle 175 militants

Le Hamas dénonce une « piraterie » israélienne après une attaque contre une flottille d’aide à destination de Gaza L’armée israélienne attaque la flottille mondiale Sumud en eaux internationales, saisit plus de 20 navires et interpelle 175 militants

Le mouvement palestinien Hamas a dénoncé jeudi un raid israélien contre une flottille d’aide en route vers Gaza, le qualifiant d’« attaque terroriste » et de « piraterie ».

De son côté, le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué que les forces navales avaient intercepté et saisi plus de 20 navires de la flottille mondiale Sumud en eaux internationales en mer Méditerranée, arrêtant environ 175 militants à bord. L’opération s’est déroulée à proximité de l’île grecque de Crète, à plusieurs centaines de milles nautiques (plus de 1 000 kilomètres) d’Israël.

« Nous condamnons fermement l’attaque terroriste sioniste menée par la marine (israélienne) contre les navires de la flottille se dirigeant vers la bande de Gaza assiégée, alors qu’ils se trouvaient près de l’île grecque de Crète », a déclaré le Hamas dans un communiqué.

« Cette piraterie sioniste, menée loin des côtes de Gaza, constitue un crime et un comportement irresponsable du gouvernement (israélien), pratiqué au vu et au su de tous, sans dissuasion ni reddition de comptes », a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, le Hamas a appelé à une condamnation internationale de l’attaque israélienne visant des militants civils et a exhorté à agir pour obtenir leur libération, tenant Israël pleinement responsable de leur sécurité.

Par ailleurs, la flottille, transportant de l’aide humanitaire, avait quitté il y a deux semaines l’île italienne de Sicile, avec un total de 58 navires, dans le but de briser le blocus imposé depuis des années à Gaza par Israël.

En effet, Israël impose un blocus paralysant à la bande de Gaza depuis 2007, plaçant les 2,4 millions d’habitants du territoire au bord de la famine.

Enfin, l’armée israélienne a lancé en octobre 2023 une offensive brutale de deux ans sur Gaza, faisant plus de 72 000 morts, plus de 172 000 blessés et provoquant des destructions massives dans l’enclave assiégée.



- Traduit de l'anglais par Adama Bamba