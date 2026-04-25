- Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères affirme que l’Afghanistan « constitue la patrie commune de tous les Afghans » et invite les personnes concernées à revenir « en toute confiance et sérénité »

Le gouvernement afghan exhorte ses citoyens bloqués au Qatar de rentrer au pays - Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères affirme que l’Afghanistan « constitue la patrie commune de tous les Afghans » et invite les personnes concernées à revenir « en toute confiance et sérénité »

AA / Islamabad / Islamuddin Sajid

L’Afghanistan a appelé, samedi, ses ressortissants actuellement bloqués au Qatar dans l’attente de visas pour les États-Unis à rentrer chez eux, assurant que le pays est sûr et accueillant pour tous.

Dans ce contexte, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdul Qahar Balkhi, a indiqué dans un communiqué que les citoyens afghans en attente de départ vers les États-Unis auraient été invités à soit retourner en Afghanistan, soit demander une réinstallation dans un pays tiers.

Par ailleurs, Balkhi a déclaré que l’Afghanistan « constitue la patrie commune de tous les Afghans », invitant les personnes concernées à revenir « en toute confiance et sérénité », tout en soulignant qu’aucun citoyen n’est contraint de quitter le pays pour des raisons de sécurité.

En outre, il a ajouté que ceux qui souhaitent s’installer ailleurs peuvent le faire par des « voies légales et dignes » au moment opportun.

De son côté, le ministère a également affirmé être prêt à coopérer avec d’autres pays dans le cadre d’accords consulaires bilatéraux afin de garantir les droits des citoyens afghans à l’étranger.

Enfin, il convient de rappeler que des milliers d’Afghans attendent une relocalisation dans différents pays depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, nombre d’entre eux transitant par des pays tiers comme le Qatar et le Pakistan pour obtenir des visas de réinstallation, notamment aux États-Unis.

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En toile de fond, l’administration du président Donald Trump étudie la possibilité de transférer vers la République démocratique du Congo environ 1.100 Afghans ayant collaboré avec les forces américaines, actuellement bloqués au Qatar après la suspension de leur réinstallation aux États-Unis.

Ce groupe, composé notamment d’anciens interprètes, de familles de militaires et de nombreux enfants, se retrouve dans une impasse malgré leur éligibilité pour certains à l’asile américain. Cette option s’inscrit dans une politique plus large d’externalisation migratoire de Washington, déjà illustrée par l’envoi de migrants vers la RDC, un pays pourtant confronté à une grave crise humanitaire et à des tensions internes liées à ces accords.

De leur côté, des ONG, dont AfghanEvac, dénoncent vivement ce projet, le qualifiant d’« insensé » et mettant en garde contre les risques encourus par ces Afghans, notamment en cas de retour forcé en Afghanistan, qu’elles assimilent à une menace directe pour leur vie en raison de leur coopération passée avec les États-Unis.