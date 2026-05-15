Les discussions entamées jeudi soir se sont achevées après sept heures d’échanges

Le deuxième jour du troisième cycle de pourparlers directs entre Israël et le Liban débute à Washington Les discussions entamées jeudi soir se sont achevées après sept heures d’échanges

AA / Beyrouth / Wassim Samih Seifeddine

Le deuxième jour du troisième cycle de pourparlers directs entre Israël et le Liban a débuté vendredi au département d’État américain à Washington, a indiqué à Anadolu une source informée.

Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué dans l’immédiat sur le contenu des discussions.

Les négociations, entamées jeudi soir, se sont achevées après plusieurs heures d’échanges.

Un responsable du département d’État avait auparavant indiqué à Anadolu que les États-Unis étaient représentés par le conseiller Michael Needham, l’émissaire américain en Israël Mike Huckabee, ainsi que l’ambassadeur américain au Liban Michel Issa.

La délégation libanaise comprend notamment l’ambassadrice Nada Hamadeh et l’envoyé spécial du président libanais, Simon Karam.

Côté israélien, participent aux discussions l’ambassadeur Yechiel Leiter, le conseiller adjoint à la sécurité nationale Yossi Draznin, ainsi que de hauts responsables militaires.

Depuis le 2 mars, les attaques israéliennes au Liban ont fait au moins 2.896 morts, plus de 8.824 blessés et déplacé plus de 1,6 million de personnes, soit près d’un cinquième de la population du pays, selon les autorités libanaises.

Malgré le cessez-le-feu annoncé le 17 avril puis prolongé jusqu’au 17 mai, l’armée israélienne poursuit ses frappes quotidiennes au Liban ainsi que ses échanges de tirs avec le Hezbollah.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme