- Plus de trois ans après la mort de la journaliste américano-palestinienne tuée en Cisjordanie occupée, l’organisation de défense de la presse dénonce l’absence de progrès « concret » dans l’enquête du FBI

Le CPJ réclame des avancées dans l’enquête américaine sur la mort de Shireen Abu Akleh - Plus de trois ans après la mort de la journaliste américano-palestinienne tuée en Cisjordanie occupée, l’organisation de défense de la presse dénonce l’absence de progrès « concret » dans l’enquête du FBI

AA / Istanbul

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a demandé ce vendredi « une mise à jour publique » sur l’enquête du FBI concernant la mort de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh, tuée par l’armée israélienne en 2022 en Cisjordanie occupée.

Dans une lettre ouverte adressée au département américain de la Justice ainsi qu’au directeur du FBI Kash Patel, le CPJ a exprimé son inquiétude face à ce qu’il décrit comme un affaiblissement de la position officielle américaine concernant les circonstances de sa mort.

L’organisation a appelé les autorités américaines à « fournir publiquement des informations sur l’avancement de l’enquête du FBI » portant sur la mort de Shireen Abu Akleh, journaliste et citoyenne américaine tuée le 11 mai 2022 alors qu’elle couvrait une opération militaire israélienne dans la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée.

Selon le CPJ, bien que le FBI ait ouvert une enquête en novembre 2022, celle-ci n’a enregistré « aucun progrès concret » plus de trois ans après les faits.

L’organisation affirme également n’avoir observé « aucun signe d’activité d’enquête du FBI » visant à recueillir des éléments supplémentaires en Israël ou dans les territoires palestiniens.

« L’absence de progrès tangibles dans cette affaire représente un profond échec du gouvernement américain à répondre rapidement et de manière impartiale à la mort de l’une de ses citoyennes tuée par une armée étrangère », écrit le CPJ.

L’organisation demande notamment aux autorités américaines de publier l’état d’avancement de l’enquête, d’expliquer les raisons des retards et de s’engager sur un calendrier pour achever les investigations et rendre publiques leurs conclusions.

Le CPJ appelle également à garantir une enquête « impartiale et indépendante, libre de toute considération politique », conformément au droit américain et aux obligations reconnues par le droit international.

*Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy