Israël « doit immédiatement » et « sans condition » libérer tous les journalistes, affirme l’organisation de défense de la liberté de la presse

Le CPJ condamne le « kidnapping » de journalistes par Israël à bord de la flottille mondiale Sumud Israël « doit immédiatement » et « sans condition » libérer tous les journalistes, affirme l’organisation de défense de la liberté de la presse

AA / Istanbul / Seyma Erkul Dayanc

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a condamné vendredi le « kidnapping » de plusieurs journalistes à bord de la flottille mondiale Sumud.

« Israël est responsable de la sécurité de tous les journalistes et doit les libérer immédiatement et sans condition, tout en garantissant leur protection », a déclaré l’organisation basée à New York sur le réseau social X, propriété de la société américaine X.

Selon le CPJ, les journalistes ont été arrêtés à bord de navires participant à la flottille mondiale Sumud, qui opérait en eaux internationales.

Par ailleurs, la flottille mondiale Sumud a été attaquée jeudi près de l’île grecque de Crète, à quelque 600 milles nautiques de sa destination, l’enclave assiégée de Gaza.

Les premiers navires de la flottille, transportant de l’aide humanitaire, ont appareillé de Barcelone le 12 avril, tandis que la flotte principale a quitté l’île italienne de Sicile le 26 avril, dans le but de briser le blocus imposé depuis des années par Israël à Gaza.

Israël impose en effet un blocus sévère à la bande de Gaza depuis 2007, plaçant les 2,4 millions d’habitants du territoire au bord de la famine.

Enfin, l’armée israélienne a lancé une offensive d’envergure contre Gaza en octobre 2023, faisant plus de 72 000 morts, plus de 172 000 blessés et provoquant d’importantes destructions dans l’ensemble du territoire assiégé.