Le chef des droits humains de l’ONU alerte que les attaques contre les journalistes menacent la liberté dans le monde

AA/Istanbul /Asiye Yilmaz

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme Volker Türk a mis en garde contre la montée des attaques visant les journalistes dans le monde, estimant qu’elles fragilisent la liberté, la redevabilité et les sociétés démocratiques.

À l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, dimanche, il a affirmé qu’une presse libre est « l’oxygène d’une société libre et ouverte », soulignant son rôle dans le débat public, la dénonciation des abus et la transparence.

Il a indiqué que le journalisme devient de plus en plus dangereux, précisant qu’au moins 14 journalistes ont été tués depuis le début de l’année, tandis que seulement un meurtre sur dix au cours des vingt dernières années a conduit à une pleine reddition de comptes.

Volker Türk a également souligné les risques en zones de conflit, qualifiant la guerre menée par Israël à Gaza de « piège mortel » pour les journalistes, avec près de 300 professionnels des médias tués depuis octobre 2023.

Il a par ailleurs alerté sur des menaces croissantes hors des zones de guerre, notamment la surveillance, les pressions judiciaires et le harcèlement en ligne, les femmes journalistes étant particulièrement ciblées.

Appelant à des mesures urgentes, il a exhorté les États à mettre fin aux persécutions contre la presse, à abroger les lois restrictives et à garantir la justice pour les attaques, tout en appelant les entreprises technologiques à lutter contre la désinformation et les abus en ligne.

« Les journalistes ne peuvent pas lutter seuls », a-t-il insisté, appelant à renforcer leur protection afin de préserver la liberté de la presse et les valeurs démocratiques dans le monde.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir