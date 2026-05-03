- Abbas Araghtchi et Johann Wadephul se sont entretenus par téléphone sur les dossiers régionaux

Le chef de la diplomatie iranienne, Araghtchi, s’entretient avec son homologue allemand Wadephul - Abbas Araghtchi et Johann Wadephul se sont entretenus par téléphone sur les dossiers régionaux

AA / Téhéran

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghtchi, et son homologue allemand, Johann Wadephul, ont échangé sur les questions régionales et internationales.

Selon un communiqué publié sur le compte officiel du ministère iranien des Affaires étrangères sur les réseaux sociaux, MM. Araghtchi et Wadephul se sont entretenus par téléphone.

Au cours de cet entretien, les dossiers régionaux ainsi que les initiatives diplomatiques visant à mettre fin à la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran ont été examinés.

Par ailleurs, M. Araghtchi a informé son homologue allemand des efforts diplomatiques entrepris par Téhéran pour mettre un terme au conflit, tout en exposant la position de son pays sur cette question.



* Traduit du turc par Adama Bamba