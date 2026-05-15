Pékin et Washington conviennent de créer des conseils sur le commerce et l’investissement, bien que les détails soient encore en discussion

Le chef de la diplomatie chinoise appelle à la diplomatie concernant l’Iran après le sommet Trump-Xi Pékin et Washington conviennent de créer des conseils sur le commerce et l’investissement, bien que les détails soient encore en discussion

AA / Istanbul

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a appelé les États-Unis et l’Iran à résoudre leurs différends, y compris la question nucléaire, par la négociation et le dialogue, à la suite de la visite d’État du président américain Donald Trump en Chine.

Lors d’un point presse vendredi sur les résultats du sommet Xi-Trump, Wang a déclaré que les deux parties avaient échangé des points de vue sur des questions internationales majeures, y compris le conflit impliquant l’Iran et la sécurité autour du détroit d’Ormuz.

« La Chine encourage les États-Unis et l’Iran à continuer de résoudre leurs divergences et différends, y compris la question nucléaire, par la négociation, et préconise la réouverture rapide du détroit d’Ormuz sur la base du maintien d’un cessez-le-feu », a-t-il ajouté, précisant que les dirigeants avaient tenu près de neuf heures de discussions lors de la visite d’État de trois jours de Trump en Chine, et décrivant ces échanges comme francs, approfondis et stratégiques.

Le ministre a déclaré que la force ne peut pas résoudre des différends complexes et que l’engagement politique reste la seule voie viable.

Wang a indiqué que les deux parties avaient convenu de créer un conseil du commerce et un conseil de l’investissement, et de poursuivre les discussions sur les ajustements tarifaires et l’accès aux marchés agricoles.

Il a ajouté que des équipes de travail des deux pays poursuivent les négociations pour finaliser les détails et assurer la mise en œuvre des accords.

Les deux parties ont également convenu de définir leurs relations futures comme étant « constructives, stratégiques et stables », tout en développant les échanges dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité, du commerce, de la santé, de l’agriculture et de la culture.

Sur les questions économiques et commerciales, Wang a déclaré que les dirigeants ont réaffirmé le bénéfice mutuel comme fondement des relations bilatérales et ont souligné la consultation égalitaire pour résoudre les différends.

Trump a également lancé une invitation à Xi à se rendre aux États-Unis le 24 septembre.

Les déclarations de Wang interviennent après un sommet très médiatisé à Pékin jeudi et vendredi, au cours duquel les deux dirigeants ont également discuté du commerce, de Taïwan et de la compétition stratégique plus large entre les deux plus grandes économies mondiales, les deux parties exprimant le souhait de maintenir la communication et d’éviter une confrontation directe.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz