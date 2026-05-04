Le déplacement de Marco Rubio vise à « renforcer les relations bilatérales », selon le porte-parole du département d’État, Tommy Pigott.

Le chef de la diplomatie américaine en visite en Italie du 6 au 8 mai Le déplacement de Marco Rubio vise à « renforcer les relations bilatérales », selon le porte-parole du département d’État, Tommy Pigott.

AA / Istanbul / Yasin Gungor

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio est attendu à Rome du 6 au 8 mai, dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis, l’Italie et le Vatican.

Ce déplacement vise à « renforcer les relations bilatérales » avec les deux partenaires, a indiqué lundi le porte-parole du département d’État, Tommy Pigott.

À Rome, Marco Rubio doit s’entretenir avec les responsables du Saint-Siège autour de la situation au Moyen-Orient ainsi que des intérêts communs dans l’hémisphère occidental.

Des rencontres avec les autorités italiennes sont également prévues, axées sur « les priorités sécuritaires partagées et l’alignement stratégique », selon la même source.

Cette visite intervient alors que Donald Trump a récemment affiché son mécontentement à l’égard de l’Italie, alliée au sein de l’OTAN, sur fond d’impasse dans la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

Le président américain a déclaré qu’il « pourrait » retirer les forces américaines stationnées en Italie, accusant Rome de « ne pas avoir été d’une grande aide ».

Parallèlement, les relations entre la Maison-Blanche et le Vatican se sont tendues ces derniers mois. Le différend a émergé lorsque le pape Léon XIV a appelé les évêques américains à défendre les droits des migrants.

Le souverain pontife a ensuite exprimé son inquiétude face à l’enlèvement présumé du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis, avant de condamner plus fermement l’offensive militaire conjointe menée par Washington et Israël contre l’Iran, marquant un net refroidissement des relations.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme