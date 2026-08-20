« Il s’agit d’un nouvel exemple tragique des tendances alarmantes à l’intensification des frappes contre les zones peuplées », déclare son porte-parole

Le chef de l’ONU condamne les frappes russes de missiles et de drones contre Kiev et d’autres villes ukrainiennes « Il s’agit d’un nouvel exemple tragique des tendances alarmantes à l’intensification des frappes contre les zones peuplées », déclare son porte-parole

AA / Washington

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a « fermement » condamné une attaque russe de grande ampleur menée à l’aide de missiles et de drones contre Kiev et d’autres villes ukrainiennes, a déclaré son porte-parole jeudi.

« Il s’agit d’un nouvel exemple tragique des tendances alarmantes à l’intensification des frappes contre les zones peuplées.

Je peux vous dire que le secrétaire général reste profondément préoccupé par la poursuite de l’escalade de ce conflit, y compris sur le territoire de la Fédération de Russie », a déclaré Stéphane Dujarric aux journalistes.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a indiqué que le bilan des victimes de l’attaque nocturne était passé à 15 morts.

Dujarric a déclaré que les attaques contre les civils et les infrastructures civiles constituaient une « violation flagrante » du droit international humanitaire et qu’elles devaient « immédiatement » cesser.

Guterres réitère son appel à une désescalade urgente devant conduire à un cessez-le-feu « total, immédiat et sans conditions », a ajouté Dujarric.

La Russie et l’Ukraine continuent d’échanger des frappes de longue portée de grande ampleur malgré les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit. La dernière attaque intervient dans un contexte de récente intensification des frappes des deux côtés, avec des victimes civiles signalées en Russie comme en Ukraine.

Le porte-parole russe Dmitri Peskov a déclaré que Moscou voyait peu de perspectives de progrès vers un règlement pacifique de la guerre compte tenu de la position actuelle de Kiev.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz