Le chef de l’ONU appelle à la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz sur fond de crise du commerce mondial

AA / Washington / Diyar Guldogan

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé lundi à la réouverture du détroit d'Ormuz, alors que les négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran restent dans l’impasse.

« J’en appelle aux parties : rouvrez le détroit. Laissez passer les navires. Sans péages. Sans discrimination. Permettez la reprise du commerce. Permettez à l’économie mondiale de respirer », a déclaré Antonio Guterres lors d’un débat de haut niveau du Conseil de sécurité de l’ONU consacré à la sécurité maritime.

Le détroit d’Ormuz — par lequel transite environ un cinquième des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié — connaît d’importantes perturbations depuis début mars, après le lancement, le 28 février, d’une offensive conjointe des États-Unis et d’Israël contre l’Iran. Le conflit est actuellement suspendu et des efforts sont en cours pour y mettre un terme durable.

« Depuis début mars, les perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz affectent la sécurité énergétique mondiale, l’approvisionnement alimentaire et le commerce. Le détroit d’Ormuz est l’un des points de passage maritimes les plus stratégiques au monde », a-t-il ajouté.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme