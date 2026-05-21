Le haut responsable militaire pakistanais doit s’entretenir avec de hauts responsables iraniens afin de relancer les discussions entre Téhéran et Washington

Le chef de l’armée pakistanaise attendu à Téhéran dans le cadre des efforts de médiation entre l’Iran et les États-Unis Le haut responsable militaire pakistanais doit s’entretenir avec de hauts responsables iraniens afin de relancer les discussions entre Téhéran et Washington

Le chef de l’armée pakistanaise, Asim Munir, doit se rendre jeudi à Tehran dans le cadre des efforts de médiation en cours entre Iran et les États-Unis, a rapporté l’agence semi-officielle iranienne ISNA.

Selon la même source, Asim Munir devrait rencontrer de hauts responsables iraniens alors que le Pakistan poursuit ses initiatives diplomatiques entre les deux parties.

Mercredi, le ministre pakistanais de l’Intérieur, Mohsin Naqvi, est arrivé à Téhéran pour sa deuxième visite en Iran en moins d’une semaine, selon la télévision d’État iranienne IRIB.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore