Friedrich Merz accuse Téhéran de « prendre le monde entier en otage » et met en garde contre les graves conséquences d’un conflit prolongé

Le chancelier allemand Merz : l’Iran doit cesser de gagner du temps et revenir à la table des négociations Friedrich Merz accuse Téhéran de « prendre le monde entier en otage » et met en garde contre les graves conséquences d’un conflit prolongé

AA / Berlin / Ayhan Simsek

Le chancelier allemand Friedrich Merz a exhorté mardi Téhéran à reprendre les négociations avec les États-Unis, avertissant qu’un conflit prolongé aurait de graves conséquences dans toute la région et au-delà.

« L’Iran doit revenir à la table des négociations. Il doit cesser de gagner du temps », a déclaré Merz lors d’une conférence de presse conjointe avec le président suisse Guy Parmelin à Berlin. « L’Iran ne doit plus prendre la région, et le monde entier, en otage », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent un jour après que le président américain Donald Trump a annoncé avoir décidé de reporter une importante frappe militaire contre l’Iran prévue mardi, après des appels directs des dirigeants du Qatar, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

Trump a toutefois précisé qu’il avait demandé aux principaux responsables militaires et de la défense « d’être prêts à lancer une offensive totale et de grande ampleur contre l’Iran à tout moment, si aucun accord acceptable n’est trouvé ».

Le chancelier Merz a souligné que le maintien du blocage du détroit d’Ormuz menaçait l’économie mondiale et causait des dommages considérables aux pays fortement exportateurs comme l’Allemagne et la Suisse.

« Nous travaillons donc avec nos partenaires pour rétablir le plus rapidement possible la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz », a déclaré Merz aux journalistes. « Une fois les conditions nécessaires réunies, l’Allemagne sera également prête à contribuer à cet effort avec ses capacités militaires », a-t-il ajouté.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz